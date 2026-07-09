Mușchiulețul de porc poate fi incredibil de fraged / Greșeala pe care o fac cei mai mulți când îl gătesc

Mușchiulețul de porc este unul dintre cele mai fragede și mai versatile tipuri de carne, însă și unul dintre cele mai ușor de greșit în bucătărie. Deși se gătește rapid, mulți îl lasă prea mult pe foc, iar rezultatul este o carne uscată și lipsită de savoare.

Secretul unui mușchiuleț fraged nu stă într-o marinadă complicată sau într-un sos sofisticat, ci în câteva reguli simple de preparare și, mai ales, în respectarea temperaturii de gătire, potrivit Gamin Traveler.

De ce se usucă atât de ușor

Spre deosebire de alte părți ale porcului, mușchiulețul este foarte slab, cu puțină grăsime. Tocmai de aceea nu are nevoie de ore întregi în cuptor sau pe grătar.

Una dintre cele mai răspândite greșeli este gătirea excesivă, din teama că porcul trebuie preparat până devine complet alb la interior. Potrivit recomandărilor actuale, carnea de porc este sigură pentru consum atunci când atinge o temperatură internă de aproximativ 63°C, după care trebuie lăsată să se odihnească câteva minute. În acest fel își păstrează suculența și rămâne fragedă.

- articolul continuă mai jos -

Ingredientele de bază

Pentru un mușchiuleț de aproximativ 500-700 g sunt necesare:

1 mușchiuleț de porc;

2 linguri ulei de măsline;

2 lingurițe pudră de usturoi;

1 linguriță pudră de ceapă;

1 linguriță boia;

1 linguriță cimbru sau rozmarin uscat;

1 linguriță sare;

½ linguriță piper.

Pentru sos (opțional)

120 ml supă de pui;

60 ml oțet balsamic;

2 linguri miere;

1 lingură muștar Dijon;

1 lingură unt.

Cum se prepară

Preîncălzește cuptorul la 200°C.

Îndepărtează membrana subțire și lucioasă de pe suprafața cărnii, apoi tamponează mușchiulețul cu prosoape de hârtie.

Unge-l cu ulei de măsline și acoperă-l uniform cu amestecul de condimente.

Încinge o tigaie care poate fi introdusă și în cuptor și rumenește carnea câte 2-3 minute pe fiecare parte, până capătă o crustă aurie.

Mută apoi tigaia în cuptor și gătește aproximativ 12-15 minute, până când temperatura internă ajunge la 63°C.

Scoate carnea din cuptor, acoper-o lejer cu folie de aluminiu și las-o să se odihnească între 5 și 10 minute înainte de feliere. Acest pas este esențial pentru ca sucurile să rămână în interiorul cărnii.

Cum prepari sosul

În aceeași tigaie în care ai rumenit carnea adaugă supa de pui, oțetul balsamic, mierea și muștarul Dijon.

Amestecă bine, desprinzând resturile caramelizate de pe fundul tigăii, apoi lasă sosul să fiarbă câteva minute, până începe să se îngroașe.

La final încorporează untul pentru un sos mai fin și mai cremos.

Servește feliile de mușchiuleț cu sosul alături.

Trucuri pentru un mușchiuleț fraged

Nu sări peste etapa de rumenire. Crusta formată la exterior păstrează mai bine sucurile în interior.

Folosește un termometru de bucătărie dacă ai unul. Este cea mai sigură metodă pentru a evita gătirea excesivă.

Nu felia carnea imediat după ce o scoți din cuptor. Cele câteva minute de odihnă fac diferența dintre un preparat fraged și unul uscat.

Dacă mușchiulețul are o grosime neuniformă, îl poți bate ușor pentru a se găti uniform.

Cu ce îl poți servi

Mușchiulețul de porc merge foarte bine cu legume coapte, piure de cartofi, orez, salată verde sau rădăcinoase la cuptor.

Dacă preferi un preparat mai rafinat, îl poți acompania cu un sos de muștar, o reducție cu oțet balsamic sau un sos pe bază de mere, care completează foarte bine gustul delicat al cărnii.