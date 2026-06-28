În multe case din Italia, duminica are un miros aparte. Este aroma bogată și dulceagă a sosului de roșii care începe să fiarbă încă de dimineață și care umple întreaga casă până la prânz. Pentru italieni, sugo della nonna – sosul bunicii – nu este doar o rețetă, ci un adevărat ritual de familie. Transmis din generație în generație, de cele mai multe ori fără să fie scris vreodată, acest sos este pregătit lent, cu ingrediente puține și multă răbdare. Nu există scurtături, gadgeturi sofisticate sau ingrediente exotice. Secretul stă în timp, tradiție și respectul pentru proces, potrivit Gamintraveler.

În italiană, sugo înseamnă pur și simplu „sos”, însă pentru multe familii termenul are o semnificație mult mai profundă.

Este sosul de roșii pregătit în fiecare duminică, lăsat să fiarbă ore întregi pentru ca aromele să se dezvolte lent și armonios.

În varianta tradițională, ingredientele sunt simple:

roșii;

ulei de măsline extravirgin;

usturoi și/sau ceapă;

busuioc proaspăt;

uneori carne, cârnați sau oase pentru un gust mai intens.

Sosul este preparat în cantități mari, suficient pentru întreaga familie și, adesea, pentru mesele din zilele următoare.

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Ingredientele pentru 4-6 porții

Varianta clasică din sudul Italiei, fără carne, include:

2 linguri de ulei de măsline extravirgin;

o ceapă mică galbenă, tocată fin;

3 căței de usturoi zdrobiți ușor;

două conserve de câte 800 g de roșii întregi, zdrobite manual;

o lingură de pastă de tomate;

o linguriță de zahăr, opțional, pentru echilibrarea acidității;

8-10 frunze proaspete de busuioc;

sare și piper după gust.

Opțional, unele familii adaugă:

un morcov ras, pentru dulceață naturală;

o coajă de parmezan, care oferă profunzime gustului;

un os de vită sau porc ori cârnați pentru aromă suplimentară.

Fiecare regiune și fiecare familie are propriile variații. Unele folosesc doar usturoi, altele doar ceapă, iar altele le combină.

Cum se prepară

Roșiile se zdrobesc manual, păstrând și sucul din conservă pentru o textură rustică autentică.

Ceapa se toacă foarte fin, iar usturoiul se zdrobește fără a fi mărunțit excesiv.

Într-o oală cu fund gros se încălzește uleiul de măsline, apoi se călește ceapa timp de 5-7 minute, fără să se rumenească. Se adaugă usturoiul și se mai gătește unul-două minute.

Urmează pasta de tomate, care se gătește ușor pentru a-și intensifica aroma.

Se adaugă apoi roșiile zdrobite, sarea, piperul și ingredientele opționale, dacă sunt folosite.

Sosul trebuie lăsat să fiarbă la foc mic, fără capac, între o oră și jumătate și două ore, uneori chiar mai mult. Se amestecă periodic pentru a evita lipirea.

Frunzele de busuioc se adaugă în ultimele 15-20 de minute de gătire.

La final, se îndepărtează usturoiul, coaja de parmezan sau bucățile de carne, iar gustul se ajustează după preferințe.

Unii italieni preferă să lase sosul rustic, în timp ce alții îl pasează parțial pentru o consistență mai fină.

De ce este diferit de sosurile americane

Potrivit tradiției italiene, diferența fundamentală este timpul.

În timp ce multe sosuri moderne sunt preparate rapid, sugo della nonna fierbe încet, ore întregi.

Ingredientele sunt puține și simple. Nu se folosesc cantități mari de zahăr, oregano uscat sau alte condimente puternice care să acopere gustul roșiilor.

Busuiocul proaspăt este preferat ierburilor uscate, iar textura trebuie să rămână densă și rustică, niciodată apoasă.

Cum se servește

Sosul este ideal pentru:

paste al dente, precum rigatoni, bucatini sau spaghete;

lasagna;

vinete parmigiana;

paste umplute;

pâine proaspătă și crocantă.

Parmigiano Reggiano sau Pecorino Romano ras completează perfect preparatul.

În multe familii italiene, carnea gătită în sos este servită separat, ca al doilea fel, respectând structura tradițională a mesei.

O tradiție transmisă prin generații

Istoria acestui sos este strâns legată de viața de familie din sudul Italiei.

În trecut, carnea era scumpă și se gătea doar duminica. Aceasta era lăsată să fiarbă lent împreună cu sosul, aromatizând o cantitate suficientă pentru întreaga familie extinsă.

Rețeta nu era notată într-un caiet, ci învățată prin observație și repetiție, de la bunici la copii și nepoți.

Fiecare familie și-a dezvoltat propriile obiceiuri, propriul echilibru între ingrediente și propriul ritm de preparare.

De ce nu există o singură rețetă autentică

Una dintre cele mai mari controverse în jurul sugo della nonna este tocmai ideea de rețetă standard.

Unii folosesc ceapă, alții doar usturoi. Unele familii adaugă carne, altele pregătesc exclusiv variante vegetariene.

Textura poate fi mai fină sau mai rustică, însă un lucru rămâne neschimbat: răbdarea.

Pentru bunicile italiene, timpul este ingredientul esențial, iar graba nu își are locul în această tradiție culinară.