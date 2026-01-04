Sucul de cireșe amare a devenit popular în ultimii ani, conform verywellhealth.com. A fost promovat intens pe rețelele sociale, mai ales prin trendul „Sleepy Girl Mocktail”. Este asociat cu un somn mai bun, cu susținerea funcțiilor cognitive și cu recuperarea musculară.

Un studiu publicat în 2025 aduce însă în discuție un posibil beneficiu nou. Cercetarea sugerează că sucul de cireșe amare ar putea reduce inflamația intestinală. Rezultatele au atras atenția specialiștilor în nutriție și gastroenterologie.

Cireșele sunt bogate în antociani – pigmenți naturali care dau fructelor culoarea roșu-închis. Antocianii fac parte din categoria polifenolilor, compuși vegetali cu efect antioxidant și antiinflamator. Antocianii se găsesc și în alte alimente precum strugurii, prunele sau varza roșie. În intestin, bacteriile descompun acești compuși, iar procesul ar putea influența inflamația și echilibrul florei intestinale.

Totuși, mecanismele nu sunt pe deplin înțelese, fiind necesare studii mai ample. Până atunci, legătura directă dintre sucul de cireșe amare și sănătatea intestinului rămâne incertă. Nutriționista Dolores Woods, de la UTHealth Houston, afirmă că dovezile sunt insuficiente. În prezent, nu se poate spune clar că sucul de cireșe amare îmbunătățește sănătatea digestivă.

Cine ar putea beneficia cel mai mult

Un studiu publicat în 2025 în revista Life a analizat efectele sucului de cireșe amare asupra pacienților cu colită ulcerativă. Participanții au consumat zilnic suc de cireșe amare timp de șase săptămâni.

La final, aceștia au raportat ameliorarea simptomelor digestive, iar starea emoțională și funcționarea socială s-au îmbunătățit. De asemenea, nivelurile de calprotectină fecală au fost mai scăzute. Acest marker indică inflamația intestinală.

Autorul principal al studiului, Jonathan Sinclair, susține că rezultatele sunt promițătoare. El afirmă că suplimentele naturale cu efect antiinflamator pot completa tratamentele clasice.

Ce riscuri poate avea consumul regulat

Specialiștii recomandă prudență, deoarece sucul de cireșe amare conține mult zahăr. La unele persoane, acest lucru poate provoca disconfort abdominal, în special la pacienții cu colită ulcerativă.

Dolores Woods recomandă alternative mai sigure. Fructele întregi roșii sau mov oferă antociani și în plus, conțin fibre, esențiale pentru digestie și lipsesc din sucuri.

Există și riscul interacțiunilor medicamentoase. Persoanele care iau antiinflamatoare sau anticoagulante ar trebui să ceară sfatul medicului. Sucul de cireșe amare poate influența efectul acestor tratamente.

Dovezile rămân limitate

Studiul din 2025 a avut doar 35 de participanți. Cercetarea a fost parțial finanțată de Cherry Marketing Institute, aspect care ridică întrebări privind obiectivitatea. Totuși, un studiu anterior, din 2021, nu a identificat beneficii digestive la persoane sănătoase. Și acesta a fost finanțat de aceeași organizație. „Cireșele sunt un aliment sănătos”, spune Dolores Woods. „În cazul sucului, apare adesea efectul placebo.”

Concluzia specialiștilor este prudentă. Sucul de cireșe amare poate avea un rol adjuvant, dar nu este un tratament. Alimentația echilibrată și recomandările medicale rămân esențiale.