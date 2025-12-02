Știai că un obicei atât de sănătos precum consumul de fructe poate deveni cel mai mare dușman al zâmbetului? Cel puțin așa explică medicul dentist Lucía Palma într-unul dintre cele mai recente videoclipuri ale sale pe TikTok. Experta a vorbit despre modul în care aceste alimente afectează sănătatea orală și a oferit câteva sfaturi pentru a evita ca dantura să fie afectată de consumul de fructe, relatează ABC.

La fel ca mulți alți colegi din domeniul stomatologiei și medicinei, experta a început să publice conținut legat de specialitatea sa pe rețelele sociale pentru a face informațiile mai accesibile publicului și pentru a promova activități și obiceiuri sănătoase.

În postarea pe care a distribuit-o pe platforma favorită a Generației Z, Tik-Tok, ea a explicat cum consumul anumitor fructe poate avea consecințe negative asupra dinților: „Știai că fructele, deși sunt bineînțeles foarte sănătoase, ar putea să îți păteze dinții de fiecare dată când le consumi? Sunt unele care, în timp, pot lăsa smalțul colorat, iar asta nu se datorează unei igiene precare, ci este simplă chimie. Pigmenții naturali foarte puternici plus smalțul poros sau uzat înseamnă dinți mai închiși la culoare.”

Experta s-a filmat mușcând din fructe precum mure, cireșe, struguri negri și rodii pentru a le demonstra urmăritorilor săi că acestea conțin compuși, cum ar fi antocianinele și taninurile, care aderă la smalț dacă acesta este slăbit. Acest lucru se întâmplă și atunci când consumi fructele sub formă de sucuri.

Ce ar trebui să facem în acest caz

Medicul dentist a oferit câteva sfaturi pentru a încerca să minimizeze impactul asupra dinților, subliniind clar că nu trebuie să renunțăm la consumul acestor fructe:

În primul rând, ea și-a sfătuit urmăritorii să își clătească gura cu apă imediat după ce au consumat aceste alimente. Dacă fructul este acid, a recomandat să așteptăm înainte de a ne spăla pe dinți pentru a nu deteriora smalțul. Conform ei, ar trebui să lăsăm un interval de aproximativ 30 de minute înainte de a ne spăla. Acest sfat a fost confirmat și de alți medici dentiști. Și nu ultimul rând, Palma a recomandat utilizarea paielor atunci când bem sucuri, pentru ca lichidul să nu intre în contact direct cu smalțul.

Atenție la băuturile răcoritoare

Într-un alt videoclip recent, experta a explicat că băutul zilnic de băuturi răcoritoare poate provoca subțierea dinților și îi poate face mai opaci și mai sensibili. Potrivit spuselor sale, băuturile dulci și acide, cum ar fi sucurile carbogazoase, atacă direct smalțul: „La fiecare înghițitură, pH-ul scade, iar dacă faci asta zilnic, dauna este cumulativă. Smalțul slăbește, devine mai subțire și începi să vezi dinții mai scurți și mai translucizi. În plus, încep să te doară la rece, la cald și chiar și la simplul contact cu aerul.”

Explicația Lucíei Palma este confirmată de studiul Damage from Carbonated Soft Drinks on Enamel: A Systematic Review (2023), care a analizat 19 cercetări realizate între 2018 și 2023. În acest raport, s-a descoperit că multe băuturi carbogazoase au un pH atât de scăzut încât promovează demineralizarea suprafeței dentare și s-a confirmat că un consum constant de sucuri acide provoacă eroziunea smalțului, slăbește structura acestuia și facilitează aderența bacteriană.