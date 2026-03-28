Aronia melanocarpa, cunoscută și sub numele de aronie sau chokeberry negru, revine în atenția cercetătorilor ca aliment cu potențial benefic pentru metabolism și sănătatea intestinală. Un articol publicat de Earth.com arată că un suc bogat în polifenoli din acest fruct a fost studiat pentru efectele sale asupra microbiomului intestinal și asupra unor markeri metabolici, în contextul unei diete bogate în grăsimi. Potrivit sursei citate, oamenii de știință au vrut să afle dacă sucul de aronia, bogat în compuși antioxidanți, poate ajuta organismul să facă față mai bine stresului inflamator și metabolic provocat de o dietă occidentală, cu multă grăsime. Cercetarea a fost realizată într-un model controlat care reproducea un microbiom intestinal uman, pentru a observa mai clar efectele asupra bacteriilor intestinale și asupra sângelui.

Studiul a fost făcut pe șoareci fără germeni, colonizați cu microbiom intestinal de la donatori umani. Timp de opt săptămâni, animalele au primit fie suc de aronia, fie o băutură de control cu același nivel de zahăr. În primele două săptămâni au fost hrănite normal, iar apoi au trecut la o dietă bogată în grăsimi, menținând băutura alocată. Cercetătorii au urmărit atât modificările din microbiom, cât și mii de metaboliți din sânge.

Efecte asupra microbiomului

Rezultatele sugerează că sucul de aronia a influențat pozitiv comunitatea bacteriană intestinală. În faza inițială, animalele care au băut suc de aronia au prezentat o ușoară creștere a diversității speciilor bacteriene. A crescut și abundența unor grupuri bacteriene, inclusiv membri ai familiei Eggerthellaceae, cunoscută pentru capacitatea de a transforma polifenolii vegetali în compuși mai ușor de utilizat de organism.

Când dieta a devenit bogată în grăsimi, microbiomul s-a reorganizat, însă animalele care au primit suc de aronia au părut mai rezistente la această perturbare decât cele din grupul de control. Totuși, autorii studiului au observat că răspunsul a depins și de tipul de microbiom cu care porniseră animalele, ceea ce sugerează că nu toate organismele răspund identic la același aliment.

În sânge au apărut și alte semnale considerate promițătoare. Sucul de aronia a fost asociat cu niveluri mai mari de fosfatidilcoline și lipide înrudite, molecule importante pentru membranele celulare și pentru integritatea barierei intestinale. În același timp, după opt săptămâni, animalele care au băut sucul au avut niveluri mai mici de TMAO, un compus legat frecvent de metabolismul intestinal și de sănătatea cardiovasculară.

Fruct bogat în antioxodanți

Un alt efect observat a fost creșterea nivelului de acid indoleacrilic la animalele cu microbiom de tip „low inflammation”. Acest compus, produs de anumite bacterii pornind de la triptofan, este asociat cu activitate antioxidantă, semnalizare antiinflatorie și susținerea barierei intestinale. Cu alte cuvinte, studiul sugerează că efectele aroniei nu țin doar de vitaminele din fruct, ci și de felul în care polifenolii sunt procesați de bacteriile intestinale.

Aronia face parte din categoria alimentelor bogate în polifenoli și antioxidanți, alături de alte fructe de pădure și unele legume intens colorate. Aceste alimente pot oferi mai mult decât un simplu aport de vitamine, pentru că anumite bacterii intestinale transformă compușii lor în substanțe utile pentru organism.

Totuși, autorii cercetării și publicația citată insistă asupra unei limite importante: studiul a fost realizat într-un model controlat pe animale, nu pe oameni. De aceea, rezultatele nu pot fi transformate direct într-o recomandare clinică și nu arată că sucul de aronia este un „remediu-minune”. Ele sugerează mai degrabă un posibil mecanism prin care acest fruct ar putea sprijini metabolismul și echilibrul intestinal, mai ales în contextul unei alimentații nesănătoase.

Concluzia studiului este că sănătatea nu depinde doar de nutrienți, ci și de interacțiunea dintre hrană și microbiom. Iar în cazul aroniei, cercetătorii spun că polifenolii din suc ar putea ajuta organismul să răspundă mai bine la stresul metabolic indus de o dietă bogată în grăsimi. Studiul complet a fost publicat în revista Frontiers in Nutrition.