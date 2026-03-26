ANSVSA intensifică controalele înainte de Paște și avertizează: cumpărați alimente doar din surse autorizate

26 mart. 2026, Retail
Sursa foto: Radio Constanța

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) anunţă intensificarea controalelor la nivel naţional în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale și recomandă consumatorilor să achiziționeze produse alimentare exclusiv din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar, potrivit Agerpres.

„În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, responsabilitatea noastră este una directă şi fermă: să ne asigurăm că românii cumpără produse sigure, controlate şi provenite din surse autorizate/înregistrate. Le recomandăm tuturor consumatorilor să aleagă cu atenţie locul din care cumpără alimente, să verifice eticheta, marca de identificare şi condiţiile de comercializare şi să evite produsele vândute în spaţii neautorizate/neînregistrate. Siguranţa alimentară nu este negociabilă, iar ANSVSA va continua să acţioneze cu maximă exigenţă pentru protejarea sănătăţii publice”, a declarat Alexandru Bociu, preşedintele instituţiei.

În această perioadă, medicii veterinari oficiali verifică respectarea normelor în târguri de animale, pieţe agroalimentare, abatoare, unități de procesare, depozitare, transport, comercializare și alimentație publică.

Controalele vizează întreg lanțul alimentar, de la animale destinate sacrificării până la produsele finite. Animalele trebuie să provină din exploatații conforme și din zone fără restricții sanitare, să fie identificate legal și sănătoase. Transportul trebuie realizat cu mijloace autorizate, însoțite de documente complete.

Sacrificarea mieilor este permisă în abatoare autorizate, iar în cazuri excepționale și în spații temporare, doar dacă sunt autorizate, supravegheate sanitar-veterinar și respectă normele de igienă și bunăstare. Autoritatea atrage atenția că produsele provenite din sacrificări clandestine trebuie evitate.

Carnea de miel trebuie cumpărată din unități autorizate, precum supermarketuri, măcelării sau spații temporare aprobate. Fiecare lot trebuie să fie însoțit de certificat sanitar-veterinar, iar carcasele trebuie marcate corespunzător. Produsele din centre temporare pot ajunge doar la consumatorul final, nu în alte unități comerciale.

Și în cazul ouălor, ANSVSA recomandă achiziția exclusiv de la producători autorizați, cu marcaj vizibil. Ouăle fisurate nu trebuie comercializate, iar depozitarea trebuie făcută între 1 și 7 grade Celsius.

Laptele și produsele lactate trebuie să provină de la animale sănătoase și să fie comercializate în condiții igienice, cu informații clare privind proveniența. Brânzeturile trebuie expuse în vitrine curate, iar ambalarea trebuie să prevină contaminarea.

Pentru pește și produse din pescuit, autoritatea subliniază că acestea trebuie cumpărate din unități autorizate, păstrate la temperaturi adecvate și fără semne de alterare sau paraziți vizibili.

ANSVSA avertizează și asupra riscurilor cumpărării alimentelor de pe rețelele sociale de la persoane neautorizate. Produsele obținute în spații necontrolate pot fi contaminate cu bacterii precum Salmonella sau Listeria și pot provoca toxiinfecții alimentare grave.

În cazul abaterilor, medicii veterinari pot dispune măsuri imediate, inclusiv suspendarea activității unităților, aplicarea de sancțiuni sau confiscarea produselor periculoase.

