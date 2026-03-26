Un restaurant din Pitești a ales o formă neobișnuită de a-și extinde echipa: a „angajat” o pisică. Noul membru, prezentat pe Instagram de localul Biblioteque, a devenit rapid punctul de atracție pentru clienți și urmăritori, conform Pets&Cats.

Felina, supranumită sugestiv „Șef”, apare în imagini stând la intrare, cu un guler și o cravată roșie, într-o postură care amintește de un șef de sală. Dincolo de apariția atent aranjată, rolul ei, deși neoficial, pare bine conturat: creează o atmosferă relaxată și aduce zâmbete celor care îi trec pragul.

Descrierea postării sugerează și „responsabilități” adaptate statutului special. Pisica „doarme strategic” pe scaune, pentru a atrage clienții la mese, „verifică” terasa și fiecare colț al restaurantului și „degustă” meniul, ca să se asigure că totul este pe placul oaspeților.

Mesajul publicat de restaurant păstrează tonul jucăuș al întregii inițiative: „Deciziile importante vor fi luate după somnul de prânz. Se pare că doar cei pregătiți pentru taxa de drăgălășenie pot beneficia de serviciile sale exclusiviste. Taxa se poate achita inclusiv în pliculețe. Candidaturile pentru poziția de asistent de mângâieri sunt închise, dar admitem cu drag aplicații pentru jobul de tovarăș de joacă”, se arată în postarea de pe Instagram, reprezentanții restaurantului adăugând și că „Șef acceptă inimioare în loc de taxa de drăgălășenie”.

Inițiativa a stârnit rapid reacții în mediul online. Postarea a adunat sute de aprecieri și comentarii, iar internauții au intrat în jocul propus de restaurant. „Tu ce i-ai da lui Șef în restaurant și ce notă pentru serviciile oferite?” este întrebarea adresată comunității.

Comentariile au continuat în același ton: unii spun că „angajatul” este mai atent decât mulți ospătari, în timp ce alții recunosc că ar merge special la restaurant doar pentru a-l întâlni.

Chiar dacă ideea funcționează, cel mai probabil, ca o campanie simpatică de promovare, reacția publicului arată că astfel de inițiative prind ușor. În alte țări, animalele „angajate” în cafenele sau restaurante au devenit deja un fenomen, iar exemplul din Pitești pare să meargă în aceeași direcție.