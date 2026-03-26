26 mart. 2026, HoReCa
Foto: Instagram / bibliotheque_pitesti

Un restaurant din Pitești a ales o formă neobișnuită de a-și extinde echipa: a „angajat” o pisică. Noul membru, prezentat pe Instagram de localul Biblioteque, a devenit rapid punctul de atracție pentru clienți și urmăritori, conform Pets&Cats.


Felina, supranumită sugestiv „Șef”, apare în imagini stând la intrare, cu un guler și o cravată roșie, într-o postură care amintește de un șef de sală. Dincolo de apariția atent aranjată, rolul ei, deși neoficial, pare bine conturat: creează o atmosferă relaxată și aduce zâmbete celor care îi trec pragul.

Descrierea postării sugerează și „responsabilități” adaptate statutului special. Pisica „doarme strategic” pe scaune, pentru a atrage clienții la mese, „verifică” terasa și fiecare colț al restaurantului și „degustă” meniul, ca să se asigure că totul este pe placul oaspeților.

Mesajul publicat de restaurant păstrează tonul jucăuș al întregii inițiative: „Deciziile importante vor fi luate după somnul de prânz. Se pare că doar cei pregătiți pentru taxa de drăgălășenie pot beneficia de serviciile sale exclusiviste. Taxa se poate achita inclusiv în pliculețe. Candidaturile pentru poziția de asistent de mângâieri sunt închise, dar admitem cu drag aplicații pentru jobul de tovarăș de joacă”, se arată în postarea de pe Instagram, reprezentanții restaurantului adăugând și că „Șef acceptă inimioare în loc de taxa de drăgălășenie”.

Inițiativa a stârnit rapid reacții în mediul online. Postarea a adunat sute de aprecieri și comentarii, iar internauții au intrat în jocul propus de restaurant. „Tu ce i-ai da lui Șef în restaurant și ce notă pentru serviciile oferite?” este întrebarea adresată comunității.

Comentariile au continuat în același ton: unii spun că „angajatul” este mai atent decât mulți ospătari, în timp ce alții recunosc că ar merge special la restaurant doar pentru a-l întâlni.

Chiar dacă ideea funcționează, cel mai probabil, ca o campanie simpatică de promovare, reacția publicului arată că astfel de inițiative prind ușor. În alte țări, animalele „angajate” în cafenele sau restaurante au devenit deja un fenomen, iar exemplul din Pitești pare să meargă în aceeași direcție.

Pe aceeași temă

HoReCa
23 mart.
Turiștii din Grecia renunță la restaurante și-și cumpără alimentele din supermarketuri
Turiștii din Grecia renunță la restaurante și-și cumpără alimentele din supermarketuri
HoReCa
14 mart.
VIDEO | Cafeaua, tot mai scumpă în cafenele. Un cappuccino ajunge la 20 de lei, dar clienții nu renunță la obiceiul de a bea cafea în oraș
VIDEO | Cafeaua, tot mai scumpă în cafenele. Un cappuccino ajunge la 20 de lei, dar clienții nu renunță la obiceiul de a bea cafea în oraș
HoReCa
14 mart.
INTERVIU | De ce tot mai mulți oameni comandă, în cafenelele de specialitate, V60 – metoda japoneză de preparare manuală / Barista: Cafeaua filtrată devine noul ritual urban
INTERVIU | De ce tot mai mulți oameni comandă, în cafenelele de specialitate, V60 – metoda japoneză de preparare manuală / Barista: Cafeaua filtrată devine noul ritual urban
HoReCa
12 mart.
STUDIU: Românii ies mai rar la restaurant și consumă mai puțin. Bonul mediu de comandă a scăzut cu 13% în 2025
STUDIU: Românii ies mai rar la restaurant și consumă mai puțin. Bonul mediu de comandă a scăzut cu 13% în 2025
HoReCa
07 mart.
Fenomen urban mai puțin obișnuit: Cafenelele din cimitirele Berlinului / Oamenii se adună după înmormântări pentru a mânca și a vorbi despre cei dispăruți
Fenomen urban mai puțin obișnuit: Cafenelele din cimitirele Berlinului / Oamenii se adună după înmormântări pentru a mânca și a vorbi despre cei dispăruți

Cele mai noi articole

VIDEO | Cântăreața spaniolă Rosalia a fost nevoită să întrerupă un concert susținut la Milano, după ce i s-a făcut rău pe scenă din cauza unei intoxicații alimentar
VIDEO | Cântăreața spaniolă Rosalia a fost nevoită să întrerupă un concert susținut la Milano, după ce i s-a făcut rău pe scenă din cauza unei intoxicații alimentar
ANSVSA intensifică controalele înainte de Paște și avertizează: cumpărați alimente doar din surse autorizate
ANSVSA intensifică controalele înainte de Paște și avertizează: cumpărați alimente doar din surse autorizate
3 rețete gustoase și ușoare pe care le poți pregăti înainte de Paște, recomandate de nutriționistul G4Food, Tania Fântână / „Spanacul și urzicile sunt printre cele mai nutritive alimente ale sezonului”
3 rețete gustoase și ușoare pe care le poți pregăti înainte de Paște, recomandate de nutriționistul G4Food, Tania Fântână / „Spanacul și urzicile sunt printre cele mai nutritive alimente ale sezonului”
De la pompă la raft | Criza carburanților va afecta grav agricultura în 2026. Ion Păunel, legumicultor din Olt: Dacă fermierii primesc un șoc anul acesta și nu reușesc să se capitalizeze, o să vedeți falimente multe
De la pompă la raft | Criza carburanților va afecta grav agricultura în 2026. Ion Păunel, legumicultor din Olt: Dacă fermierii primesc un șoc anul acesta și nu reușesc să se capitalizeze, o să vedeți falimente multe
INTERVIU | Se transformă borșul în „kombucha” românească? Lanț de retail:„Consumul ca băutură fermentată există, dar rămâne nișat și este asociat mai ales cu obiceiuri tradiționale sau cu beneficiile pentru sănătate”
INTERVIU | Se transformă borșul în „kombucha” românească? Lanț de retail:„Consumul ca băutură fermentată există, dar rămâne nișat și este asociat mai ales cu obiceiuri tradiționale sau cu beneficiile pentru sănătate”