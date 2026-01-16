Uniunea Europeană și țările din blocul Mercosur urmează să semneze sâmbătă un acord comercial major, după 25 de ani de negocieri dificile, notează Economedia. Documentul va reduce aproape complet tarifele vamale pe o piață comună de aproximativ 700 de milioane de consumatori, marcând unul dintre cele mai ample parteneriate comerciale încheiate de UE în ultimele decenii. Înaintea semnării, acordul a stârnit reacții dure la Washington. Oficialii comerciali ai administrației conduse de Donald Trump au acuzat Bruxelles-ul că încearcă să obțină un „monopol” asupra produselor europene din carne și lactate în America de Sud. Potrivit acestora, regulile incluse în acord ar dezavantaja exportatorii americani.

Criticile vizează în special sistemul indicațiilor geografice protejate. SUA susțin că fermierii americani vor fi împiedicați să vândă produse precum șuncă maturată sau brânzeturi, dacă acestea folosesc denumiri asociate unor regiuni europene, cum sunt prosciutto di Parma, feta sau șampania. Un oficial american implicat în discuții a descris acordul drept „o încercare flagrantă de a limita concurența și oportunitățile de export pentru furnizorii din afara UE”.

Potrivit Washingtonului, acordul ar oferi producătorilor europeni un avantaj exclusiv pe piața sud-americană a produselor lactate și a cărnii procesate. Oficialii americani susțin că fermierii din SUA sunt practic excluși din segmente importante ale pieței, într-un moment în care sectorul agricol american rămâne vulnerabil după războaiele comerciale recente.

Relații deteriorate SUA-UE

Tensiunile apar pe fondul deteriorării relațiilor comerciale transatlantice. SUA și UE se află deja în dispută privind ritmul lent al reducerii tarifelor și al relaxării reglementărilor, după un acord comercial limitat încheiat anul trecut. Administrația Trump a alocat anterior un ajutor de 12 miliarde de dolari fermierilor americani afectați de conflictul comercial, iar exporturile agricole rămân o prioritate politică majoră. Oficialii americani au mai semnalat nemulțumiri legate de protejarea a peste 340 de produse alimentare europene prin indicații geografice. Un negociator dintr-o țară Mercosur a declarat că această temă este o sursă veche de frustrare pentru SUA, dar a precizat că în ultima perioadă nu au existat discuții directe pe acest subiect.

Criticile SUA vin într-un context geopolitic mai larg, în care Washingtonul încearcă să își consolideze influența în emisfera vestică. Strategia administrației Trump urmărește limitarea expansiunii altor actori globali în America Latină, într-un moment de repoziționare strategică a alianțelor comerciale.

Controverse în interiorul UE

În interiorul UE, acordul cu Mercosur nu este lipsit de controverse. Majoritatea statelor membre au susținut textul săptămâna trecută, în ciuda opoziției fermierilor europeni. Aceștia avertizează că producătorii din America de Sud operează după standarde mai scăzute privind bunăstarea animalelor și utilizarea pesticidelor, ceea ce ar putea crea concurență neloială. Pentru Bruxelles, acordul reprezintă însă o piesă-cheie într-o strategie mai amplă. UE caută să își diversifice parteneriatele comerciale și să contracareze protecționismul și tarifele impuse de Washington. În acest context, semnarea acordului UE–Mercosur este văzută ca un semnal de autonomie economică și politică.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj ferm după aprobarea acordului. Ea a afirmat că, într-o lume în care comerțul este tot mai des folosit ca instrument de presiune, UE își trasează propriul drum și se afirmă ca un partener de încredere pe scena globală. Von der Leyen a respins ideea că Uniunea ar trebui să se țină departe de emisfera vestică. Ea a descris acordul drept o dovadă a rezilienței relației dintre Europa și America Latină, menită să consolideze legăturile economice și politice pe termen lung.

Comisia Europeană, biroul reprezentantului comercial al SUA și Ministerul Comerțului din Brazilia au refuzat să comenteze oficial criticile formulate înaintea semnării acordului.

