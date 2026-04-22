Somonii expuși la cocaină prezentă în apă parcurg distanțe mai mari decât cei neexpuși, arată un studiu realizat de cercetători din Australia și Suedia, informează AFP, citată de Agerpres.

Cercetarea, publicată de specialiști de la Griffith University și Swedish University of Agricultural Sciences, analizează modul în care drogurile ajunse în mediul acvatic influențează comportamentul peștilor sălbatici.

Pentru studiu, oamenii de știință au capturat aproximativ 100 de exemplare de somon de Atlantic din lacul Lake Vättern. Peștii au fost expuși atât la cocaină, cât și la benzoilecgonină, un metabolit rezultat în urma consumului acestui drog, după care le-au fost monitorizate deplasările.

Rezultatele arată diferențe clare de comportament. Somonii expuși la cocaină au parcurs, în medie, distanțe săptămânale de 1,9 ori mai mari decât cei din grupul de control. În cazul peștilor expuși la metabolit, distanța suplimentară a fost de aproximativ 12,3 kilometri.

Autorii studiului atrag atenția că astfel de modificări pot afecta ecosistemele. „Orice schimbare anormală în comportamentul animalelor este îngrijorătoare”, a declarat Marcus Michelangeli, cercetător la Australian Rivers Institute din cadrul Griffith University. El a subliniat că în apele naturale sunt detectate tot mai frecvent nu doar droguri ilegale, ci și numeroase produse farmaceutice.

La rândul său, Michael Bertram, profesor la universitatea suedeză implicată în studiu, consideră că rezultatele evidențiază nevoia unor sisteme mai eficiente de tratare și monitorizare a apelor uzate. „Medicamentele nu reprezintă doar o problemă socială, ci și o provocare concretă pentru mediu”, a spus acesta.

Fenomenul este confirmat și de alte analize recente. În Belgia, un studiu al apelor uzate publicat în martie a indicat o prezență largă a cocainei și o creștere a consumului de ketamină. La nivel european, o cercetare desfășurată în 128 de orașe din 26 de țări a arătat că, în 2024, reziduurile de ecstasy, cocaină și amfetamină au fost detectate mai frecvent decât în anul precedent, în timp ce consumul de canabis a scăzut.

La nivel global, consumul de cocaină este în creștere. Potrivit datelor United Nations, aproximativ 25 de milioane de persoane au consumat acest drog în 2023, iar urmele sale sunt tot mai des identificate în cursurile de apă.