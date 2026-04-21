În perioada 23-25 aprilie 2026, curtea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) se transformă într-un spațiu al tradițiilor gastronomice. Organizat în parteneriat cu Cooperativa Agricolă Caprirom Sud Muntenia, Târgul de Sfântul Gheorghe invită bucureștenii să descopere produse românești de top, aduse direct de la producători din 15 județe ale țării, anunță Agerpres.

Din Bucovina până în Muntenia

Evenimentul reunește producători din regiuni cu tradiție (Alba, Sibiu, Suceava, Vâlcea, Vrancea și multe altele), oferind o diversitate greu de găsit într-un singur loc:

Sucevenii aduc celebrele lactate autentice, dar și preparate din carne, uleiuri de lavandă și delicii apicole.

Prune afumate sau uscate la lojniță, un deliciu tradițional de la Vizantea-Livezi, Vrancea.

Celebrul Cozonac Domnesc din satul Tocileni, din Botoșani.

Produse de top cu recunoaștere europeană

Vizitatorii vor putea achiziționa produse care fac cinste României pe plan internațional, având statutul de Indicație Geografică Protejată (IGP):

Magiunul de prune Topoloveni (Argeș)

Telemeaua de Sibiu (Sibiu).

Focus pe bio și produse tradiționale

Târgul pune un accent deosebit pe sănătate și sustenabilitate, prezentând:

Produse Ecologice: Miere și preparate apicole de la Herța Bio, alături de făina și uleiul bio sub brandul „Mamaiana”. Produse Pescărești: Delicii de la „Victorița Pescărița”. Lactate montane: Brânzeturi și preparate din carne de la Ferma Istrate din Fundata, județul Brașov.

Nu rata acest eveniment gastronomic

Pe lângă fructele și legumele proaspete sau conservate, vizitatorii pot găsi produse artizanale, dulciuri de patiserie și articole din lavandă.

Târgul reprezintă o ocazie rară de a umple cămara cu produse înscrise în Registrul Naţional al Produselor Tradiţionale, susținând totodată economia locală și conservarea rețetelor din vechime.