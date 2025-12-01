Sticlarii, olarii, tăietorii, bijutierii şi alţi producători europeni îşi vor putea înregistra denumirile de produse în cadrul noului sistem al UE de indicaţii geografice (IG) pentru produsele artizanale şi industriale, începând cu 1 decembrie 2025, a anunţat luni Comisia Europeană, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Aceasta marchează prima dată când protecţia indicaţiilor geografice, utilizată de mult timp pentru alimente şi băuturi, va acoperi produsele neagricole, completând piaţa unică a indicaţiilor geografice, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Sistemul va proteja produse iconice, cum ar fi sticla de Bohemia, porţelanul Limoges, cuţitele Solingen şi tweedul Donegal, a căror reputaţie şi calitate provin din locul lor de origine. Această protecţie va proteja competenţele tradiţionale, va sprijini locurile de muncă locale şi va ajuta consumatorii să recunoască produsele europene autentice şi de înaltă calitate.

Producătorii pot depune o cerere prin intermediul unei asociaţii recunoscute sau individual. Fiecare cerere trebuie să includă un “caiet de sarcini” care să evidenţieze denumirea, procesul de producţie şi aria geografică şi trebuie depusă la autoritatea naţională competentă din statele membre ale UE.

Danemarca, Finlanda, Lituania, Luxemburg, Malta, Ţările de Jos şi Suedia au obţinut o derogare pentru etapa naţională, iar producătorii vor putea, în mod excepţional, să depună o cerere direct la Oficiul UE pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), care gestionează întreaga procedură.

Prin transformarea patrimoniului în oportunitate, acesta va consolida economiile regionale, va păstra identitatea culturală şi va combate contrafacerile atât online, cât şi offline.