Parlamentul elen a decis miercuri, cu o majoritate covârșitoare, ridicarea imunității parlamentare pentru 13 deputați ai partidului aflat la guvernare, Noua Democrație (ND). Decizia vine la solicitarea directă a Parchetului European (EPPO), condus de Laura Codruța Kövesi, și a justiției naționale, într-un caz de fraudă sistemică ce amenință stabilitatea cabinetului Mitsotakis, anunță Agerpres.

Vizita Laurei Kövesi și miza anchetei

Votul decisiv a coincis cu prezența procurorului-șef european, Laura Kövesi, la Atena. Ancheta, demarată în primăvara anului 2025, vizează un prejudiciu estimat la peste 19,6 milioane de euro din bugetul Uniunii Europene.

Sunt investigate mecanisme de „fraudă masivă” și spălare de bani care implică:

Fermieri (reali sau fictivi): Beneficiari ai unor plăți necuvenite.

OPEKEPE: Agenția de plăți pentru agricultură, care a fost deja desființată în urma scandalului.

Oameni politici: Suspectați de intervenții ilegale pentru facilitarea plăților.

Reacția premierului și a deputaților vizați

Premierul Kyriakos Mitsotakis, deși afectat de demisia a trei miniștri din cauza acestui caz, a susținut ridicarea imunității drept „cea mai rapidă cale pentru a demonstra nevinovăția” colegilor săi.

De cealaltă parte, cei 13 deputați au negat orice acuzație de corupție, susținând că intervențiile lor pe lângă agențiile de plată făceau parte din „atribuțiile parlamentare de asistență a cetățenilor”. Totuși, interceptările telefonice sugerează presiuni specifice făcute în beneficiul anumitor alegători. Deși EPPO precizează că nu există suspiciuni de îmbogățire personală directă a deputaților, aceștia sunt acuzați de favorizarea unei rețele de clientelism politic.

Opoziția cere anticipate

Scandalul a erodat popularitatea partidului Noua Democrație, care, deși rămâne lider în sondaje, nu mai atinge scorul de 40% de la ultimele alegeri.

Opoziția cere alegeri anticipate, acuzând guvernul de corupție sistemică.

Mitsotakis vizează un al treilea mandat la alegerile de anul viitor, sperând ca justiția să tranșeze rapid cazul.

Decizia de miercuri elimină barierele legale, permițând procurorilor europeni și eleni să treacă la urmărirea penală propriu-zisă a aleșilor implicați.