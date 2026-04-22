Un sandwich italian clasic, bogat în mezeluri și legume, este alegerea preferată a actriței Scarlett Johansson. Dezvăluirea a fost făcută într-o ediție a emisiunii prezentate de Stephen Colbert, unde întrebarea „care este cel mai bun sandwich?” a primit un răspuns surprinzător de simplu: „Blimpie Best”, scrie Eating Well.

Sandwich-ul este un produs emblematic al lanțului Blimpie și face parte din categoria sub-urilor italiene consistente, cu ingrediente clasice și un profil intens de gust.

Ce conține sandwich-ul preferat al actriței

Varianta originală include:

șuncă

salam

capoccolo

prosciuttini

brânză provolone

roșii

salată verde

ceapă

oregano

ulei și oțet

Este un sandwich bogat, cu multe straturi și o combinație puternică de arome. Actrița a remarcat chiar că nu este cea mai potrivită alegere pentru o întâlnire romantică, din cauza mirosului intens dat de combinația de ingrediente.

Cum îl prepari acasă

Pentru o versiune ușor de făcut, ingredientele pot fi adaptate în funcție de ce ai la îndemână:

Alege o pâine tip baghetă sau chiflă alungită. Pentru o variantă mai echilibrată nutrițional, poți folosi pâine integrală.

Taie pâinea pe lung și stropește ușor interiorul cu ulei de măsline și câteva picături de oțet.

Adaugă un strat subțire din fiecare tip de mezel: șuncă, salam, eventual prosciutto sau capicola.

Pune felii de brânză provolone sau o alternativă apropiată.

Completează cu roșii, salată verde și ceapă.

Presară oregano și, opțional, piper proaspăt măcinat.

Închide sandwich-ul și presează ușor pentru a lega aromele.

Variante mai ușoare

Sandwich-ul original este bogat în sare și grăsimi, în principal din cauza mezelurilor. Pentru o versiune mai echilibrată:

redu cantitatea de carne

adaugă mai multe legume, cum ar fi ardei, castraveți sau spanac

poți include avocado pentru un plus de grăsimi bune

Astfel, rețeta rămâne fidelă stilului italian, dar devine mai potrivită pentru consum frecvent.