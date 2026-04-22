Cum se prepară sandwich-ul favorit al actriței Scarlett Johansson. Rețeta unui clasic italian reinterpretat acasă

22 apr. 2026, Rețete
Colaj foto Facebook / Blimpie

Un sandwich italian clasic, bogat în mezeluri și legume, este alegerea preferată a actriței Scarlett Johansson. Dezvăluirea a fost făcută într-o ediție a emisiunii prezentate de Stephen Colbert, unde întrebarea „care este cel mai bun sandwich?” a primit un răspuns surprinzător de simplu: „Blimpie Best”, scrie Eating Well.

Sandwich-ul este un produs emblematic al lanțului Blimpie și face parte din categoria sub-urilor italiene consistente, cu ingrediente clasice și un profil intens de gust.

Ce conține sandwich-ul preferat al actriței

Varianta originală include:

  • șuncă
  • salam
  • capoccolo
  • prosciuttini
  • brânză provolone
  • roșii
  • salată verde
  • ceapă
  • oregano
  • ulei și oțet

Este un sandwich bogat, cu multe straturi și o combinație puternică de arome. Actrița a remarcat chiar că nu este cea mai potrivită alegere pentru o întâlnire romantică, din cauza mirosului intens dat de combinația de ingrediente.

Cum îl prepari acasă

Pentru o versiune ușor de făcut, ingredientele pot fi adaptate în funcție de ce ai la îndemână:

  • Alege o pâine tip baghetă sau chiflă alungită. Pentru o variantă mai echilibrată nutrițional, poți folosi pâine integrală.
  • Taie pâinea pe lung și stropește ușor interiorul cu ulei de măsline și câteva picături de oțet.
  • Adaugă un strat subțire din fiecare tip de mezel: șuncă, salam, eventual prosciutto sau capicola.
  • Pune felii de brânză provolone sau o alternativă apropiată.
  • Completează cu roșii, salată verde și ceapă.
  • Presară oregano și, opțional, piper proaspăt măcinat.
  • Închide sandwich-ul și presează ușor pentru a lega aromele.
Variante mai ușoare

Sandwich-ul original este bogat în sare și grăsimi, în principal din cauza mezelurilor. Pentru o versiune mai echilibrată:

  • redu cantitatea de carne
  • adaugă mai multe legume, cum ar fi ardei, castraveți sau spanac
  • poți include avocado pentru un plus de grăsimi bune

Astfel, rețeta rămâne fidelă stilului italian, dar devine mai potrivită pentru consum frecvent.

