Obezitatea infantilă devine una dintre cele mai mari provocări de sănătate publică la nivel global. Un raport recent avertizează că numărul copiilor afectați ar putea ajunge la 228 de milioane până în anul 2040, marcând o schimbare majoră în tendințele nutriționale mondiale.

Datele provin din World Obesity Atlas 2026 și arată că, pentru prima dată în istorie, numărul copiilor supraponderali îl va depăși pe cel al copiilor subponderali, conform Euronews

Raportul evidențiază o creștere constantă a obezității în rândul copiilor din întreaga lume. În 2025, aproximativ 180 de milioane de copii erau deja afectați, iar tendința este în continuare ascendentă. Specialiștii avertizează că acest prag – în care obezitatea devine mai răspândită decât subnutriția – ar putea fi atins chiar înainte de 2027, reflectând o transformare profundă a modului în care se manifestă malnutriția la nivel global.

Riscuri majore pentru sănătate

Impactul obezității infantile nu se limitează la aspectul fizic. Potrivit raportului, excesul de greutate în copilărie crește semnificativ riscul de apariție a bolilor cronice.

Până în 2040, cel puțin 120 de milioane de copii ar putea prezenta deja semne timpurii ale unor afecțiuni grave, precum boli cardiovasculare, diabet, hipertensiune sau afecțiuni hepatice. Aceste probleme pot apărea încă din copilărie, afectând dezvoltarea și sănătatea pe termen lung.

Dacă în trecut obezitatea era asociată în principal cu statele dezvoltate, raportul arată că situația s-a schimbat. Creșterea este accelerată în țările cu venituri medii, iar cele mai ridicate rate sunt așteptate în regiuni precum America, estul Mediteranei și Pacificul de Vest. În același timp, peste 180 de țări au înregistrat creșteri ale obezității infantile în ultimul deceniu.

- articolul continuă mai jos -

Cauze complexe

Experții indică mai mulți factori care contribuie la această evoluție, printre care alimentația nesănătoasă, lipsa activității fizice, calitatea slabă a meselor din școli sau factori precum obezitatea maternă sau diabetul. De asemenea, alăptarea insuficientă în primele luni de viață este menționată ca un factor de risc suplimentar.

Raportul subliniază că, deși unele guverne au început să implementeze strategii de prevenție, acestea nu țin pasul cu ritmul de creștere al fenomenului. „Progresul nu este suficient pentru a opri această tendință”, avertizează autorii, care cer măsuri mai ferme la nivel global, inclusiv politici privind alimentația, educația și activitatea fizică.

Obezitatea infantilă nu este doar o problemă a prezentului, ci și una care va influența sănătatea generațiilor viitoare. Creșterea rapidă a numărului de cazuri indică faptul că fără intervenții majore, sistemele de sănătate ar putea fi supuse unei presiuni uriașe în următoarele decenii.