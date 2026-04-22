Suprafața afectată de secetă în Uniunea Europeană a crescut ușor în 2024, ajungând la 156.703 kilometri pătrați, față de 155.432 kilometri pătrați în 2023, arată datele publicate de Eurostat, citate de Agerpres. Creșterea este modestă la nivel european, însă distribuția arată presiuni tot mai mari în sudul și estul continentului.

România se numără printre țările cu cele mai mari extinderi ale zonelor afectate. Suprafața afectată de secetă a crescut de la 10.180 kilometri pătrați în 2023 la 41.011 kilometri pătrați în 2024. Evoluții similare au fost raportate în Italia, unde suprafața a urcat de la 2.860 la 31.752 kilometri pătrați, și în Bulgaria, de la 4.302 la 22.061 kilometri pătrați.

Datele pe termen lung indică o tendință de creștere a fenomenului. Între 2014 și 2024, anii cu cele mai extinse episoade de secetă au fost 2018, cu 520.817 kilometri pătrați afectați, și 2022, cu 558.313 kilometri pătrați. Chiar dacă valorile din ultimii doi ani sunt mai reduse, media pe un deceniu arată o agravare a fenomenului.

Indicatorul privind suprafețele afectate de secetă este utilizat pentru monitorizarea progreselor în cadrul Organizația Națiunilor Unite, prin Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 15, „Viața pe Pământ”. Acesta urmărește protejarea ecosistemelor terestre și combaterea degradării solului, inclusiv a deșertificării.

- articolul continuă mai jos -

Potrivit Eurostat, seceta este evaluată în funcție de deficitul de umiditate din sol în perioada de vegetație, ceea ce duce direct la scăderea productivității agricole.

În paralel, un alt indicator relevant pentru același obiectiv este suprafața împădurită. În 2023, pădurile acopereau 39% din teritoriul UE. Cele mai mari ponderi se înregistrau în Finlanda (66,5%) și Suedia (62,4%), în timp ce România avea o acoperire forestieră estimată la 29,3%, sub media europeană.