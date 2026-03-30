30 mart. 2026, FoodLife
Un nou soi de măr prinde contur / „Sunflare”, un hibrid între Honeycrisp și Pink Lady ar putea ajunge în magazine în câțiva ani și ar putea rivaliza cu cele mai populare soiuri
FOTO: Freepik

Un nou soi de măr dezvoltat de cercetători americani atrage atenția industriei alimentare și ar putea deveni, în următorii ani, un rival serios pentru unele dintre cele mai populare varietăți din lume. Denumit „Sunflare”, acest măr este rezultatul unui program de cercetare desfășurat de Washington State University și promite să combine gustul, textura și rezistența într-un singur produs, notează foondandwine.com.

Noul soi, cunoscut inițial sub numele de WA 64, a fost obținut prin încrucișarea a două varietăți apreciate: Honeycrisp și Cripps Pink. Cercetătorii au început dezvoltarea acestuia încă din 1998, folosind metode tradiționale de polenizare. „Facem ceea ce fac albinele”, au explicat specialiștii implicați în proiect, subliniind că mărul nu este modificat genetic, ci rezultatul unui proces natural de selecție.

Gust complex și textură crocantă

Potrivit cercetătorilor, „Sunflare” se remarcă printr-un echilibru între dulce și acrișor, având o aromă complexă și o textură crocantă și suculentă.

În cadrul unui test de gust realizat în 2022, participanții au preferat acest nou soi în comparație directă cu varietățile din care provine, semn că ar putea deveni rapid popular în rândul consumatorilor. Fructul are o culoare distinctă, cu coajă galbenă și o tentă roz, ceea ce îl face ușor de remarcat pe rafturi.

Avantaje pentru producători

Pe lângă gust, noul măr oferă beneficii importante și pentru fermieri. Soiul înflorește devreme și poate fi recoltat mai rapid decât alte varietăți, ceea ce îl face atractiv din punct de vedere comercial. De asemenea, are o rezistență bună la depozitare, menținându-și textura fermă pentru perioade lungi, un aspect esențial pentru distribuția pe scară largă.

- articolul continuă mai jos -

În plus, cercetătorii au încercat să creeze un soi mai adaptat la schimbările climatice, capabil să facă față variațiilor de temperatură.

Când va ajunge în magazine

Deși fermierii din statul Washington vor putea începe cultivarea acestui soi încă din 2026, consumatorii vor trebui să mai aștepte câțiva ani. Primele mere „Sunflare” ar putea ajunge în supermarketuri abia în jurul anului 2029, după ce producția va fi extinsă.

Numele „Sunflare” a fost ales în urma unui concurs public, inspirat de culoarea vibrantă a fructului și de rolul soarelui în dezvoltarea acestuia.

Apariția acestui soi reflectă eforturile continue ale cercetătorilor de a crea produse care să răspundă atât cerințelor consumatorilor, cât și provocărilor din agricultură. „Sunflare” se alătură unei noi generații de fructe dezvoltate pentru gust, durabilitate și adaptabilitate, într-un context în care preferințele consumatorilor și condițiile climatice se schimbă rapid.

Dacă testele și producția vor confirma așteptările, noul măr ar putea deveni în câțiva ani unul dintre preferații pieței globale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

FoodLife
25 mart.
Toate băuturile alcoolice sunt nocive, dar unele sunt mai rele decât altele / Vin, bere sau tărie? Un studiu amplu arată care dintre tipurile de alcool dăunează mai puțin sănătății
Toate băuturile alcoolice sunt nocive, dar unele sunt mai rele decât altele / Vin, bere sau tărie? Un studiu amplu arată care dintre tipurile de alcool dăunează mai puțin sănătății
FoodLife
24 mart.
Apa poate avea gust, textură și profil mineral propriu / Mineralizarea, sursa și compoziția schimbă aroma, textura și chiar felul în care o asociem cu mâncarea / Un somelier explică de ce unele ape sunt dulci, altele sărate sau amare
Apa poate avea gust, textură și profil mineral propriu / Mineralizarea, sursa și compoziția schimbă aroma, textura și chiar felul în care o asociem cu mâncarea / Un somelier explică de ce unele ape sunt dulci, altele sărate sau amare
FoodLife
22 mart.
Greșeala frecventă din bucătărie care poate crește expunerea la substanțe cancerigene, explicată de un medic oncolog
Greșeala frecventă din bucătărie care poate crește expunerea la substanțe cancerigene, explicată de un medic oncolog
FoodLife
21 mart.
Morcovii cu pete negre: mai pot fi mâncați? Specialiștii spun că răspunsul depinde de cât de vechi sunt petele și de gust
Morcovii cu pete negre: mai pot fi mâncați? Specialiștii spun că răspunsul depinde de cât de vechi sunt petele și de gust
FoodLife
19 mart.
Nanoplasticele pot crește nivelul de cadmiu din salată, arată un nou studiu / Cercetătorii avertizează că particulele de plastic slăbesc apărarea naturală a plantei
Nanoplasticele pot crește nivelul de cadmiu din salată, arată un nou studiu / Cercetătorii avertizează că particulele de plastic slăbesc apărarea naturală a plantei

Cele mai noi articole

Guvernul intenționează să prelungească măsura plafonării adaosurilor comerciale la produsele alimentare de bază. Vor rămâne în vigoare actualele prevederi până la 30 iunie 2026 (proiect de OUG)
Guvernul intenționează să prelungească măsura plafonării adaosurilor comerciale la produsele alimentare de bază. Vor rămâne în vigoare actualele prevederi până la 30 iunie 2026 (proiect de OUG)
Patru asociații ale fermierilor cer adoptarea unei Ordonanțe de Urgență care să elimine TVA și acciza pentru motorina folosită în agricultură
Patru asociații ale fermierilor cer adoptarea unei Ordonanțe de Urgență care să elimine TVA și acciza pentru motorina folosită în agricultură
Produse locale cu povești adevărate: gustul care face diferența
Produse locale cu povești adevărate: gustul care face diferența
Analistul economic Adrian Negrescu, despre extinderea plafonării adaosului comercial la toate produsele agroalimentare: Un seppuku economic, nu va face altceva decât să ducă la închiderea foarte multor afaceri, mai ales din sectorul agricol
Analistul economic Adrian Negrescu, despre extinderea plafonării adaosului comercial la toate produsele agroalimentare: Un seppuku economic, nu va face altceva decât să ducă la închiderea foarte multor afaceri, mai ales din sectorul agricol
Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, prelungită cu încă trei luni / Măsura, luată de coaliția de guvernare
Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, prelungită cu încă trei luni / Măsura, luată de coaliția de guvernare