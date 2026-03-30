Un nou soi de măr dezvoltat de cercetători americani atrage atenția industriei alimentare și ar putea deveni, în următorii ani, un rival serios pentru unele dintre cele mai populare varietăți din lume. Denumit „Sunflare”, acest măr este rezultatul unui program de cercetare desfășurat de Washington State University și promite să combine gustul, textura și rezistența într-un singur produs, notează foondandwine.com.

Noul soi, cunoscut inițial sub numele de WA 64, a fost obținut prin încrucișarea a două varietăți apreciate: Honeycrisp și Cripps Pink. Cercetătorii au început dezvoltarea acestuia încă din 1998, folosind metode tradiționale de polenizare. „Facem ceea ce fac albinele”, au explicat specialiștii implicați în proiect, subliniind că mărul nu este modificat genetic, ci rezultatul unui proces natural de selecție.

Gust complex și textură crocantă

Potrivit cercetătorilor, „Sunflare” se remarcă printr-un echilibru între dulce și acrișor, având o aromă complexă și o textură crocantă și suculentă.

În cadrul unui test de gust realizat în 2022, participanții au preferat acest nou soi în comparație directă cu varietățile din care provine, semn că ar putea deveni rapid popular în rândul consumatorilor. Fructul are o culoare distinctă, cu coajă galbenă și o tentă roz, ceea ce îl face ușor de remarcat pe rafturi.

Avantaje pentru producători

Pe lângă gust, noul măr oferă beneficii importante și pentru fermieri. Soiul înflorește devreme și poate fi recoltat mai rapid decât alte varietăți, ceea ce îl face atractiv din punct de vedere comercial. De asemenea, are o rezistență bună la depozitare, menținându-și textura fermă pentru perioade lungi, un aspect esențial pentru distribuția pe scară largă.

În plus, cercetătorii au încercat să creeze un soi mai adaptat la schimbările climatice, capabil să facă față variațiilor de temperatură.

Când va ajunge în magazine

Deși fermierii din statul Washington vor putea începe cultivarea acestui soi încă din 2026, consumatorii vor trebui să mai aștepte câțiva ani. Primele mere „Sunflare” ar putea ajunge în supermarketuri abia în jurul anului 2029, după ce producția va fi extinsă.

Numele „Sunflare” a fost ales în urma unui concurs public, inspirat de culoarea vibrantă a fructului și de rolul soarelui în dezvoltarea acestuia.

Apariția acestui soi reflectă eforturile continue ale cercetătorilor de a crea produse care să răspundă atât cerințelor consumatorilor, cât și provocărilor din agricultură. „Sunflare” se alătură unei noi generații de fructe dezvoltate pentru gust, durabilitate și adaptabilitate, într-un context în care preferințele consumatorilor și condițiile climatice se schimbă rapid.

Dacă testele și producția vor confirma așteptările, noul măr ar putea deveni în câțiva ani unul dintre preferații pieței globale.