Un pește invaziv originar din America de Sud prosperă în râurile extrem de poluate din Jakarta, capitala Indoneziei, iar activiștii de mediu spun că fenomenul arată cât de gravă a devenit situația apelor din metropolă, relatează AFP, citată de MEDIAFAX.

Specia „Hypostomus plecostomus”, cunoscută local sub numele de „sapu-sapu”, a fost adusă în Asia de Sud-Est pentru curățarea algelor din acvarii. În timp, mulți proprietari au eliberat peștii în râuri, după ce aceștia au crescut prea mult, exemplarele putând depăși 50 de centimetri lungime.

În lipsa prădătorilor naturali și în condițiile apelor puternic contaminate din Jakarta, peștele s-a adaptat rapid și s-a răspândit masiv în râurile din Insula Java. Specia poate supraviețui în ape sărace în oxigen și foarte poluate, ceea ce îi oferă un avantaj față de peștii locali.

„Faptul că există mii de pești sapu-sapu în unele dintre aceste cursuri de apă, unde râurile sunt de un negru intens și miros aproape a ouă putrede, este complet nebunesc”, a declarat pentru AFP Gary Bencheghib, activist de mediu și cofondator al ONG-ului Sungai Watch.

Potrivit acestuia, eliminarea speciei nu poate fi făcută doar prin capturarea peștilor, ci presupune și curățarea râurilor. „Adevărata soluție este eliminarea deșeurilor cu care se hrănesc și care se găsesc în aceste ape poluate”, a explicat activistul.

Datele Programului Națiunilor Unite pentru Mediu arată că mai mult de jumătate dintre râurile Indoneziei sunt grav poluate, iar două dintre cele mai importante sisteme fluviale ale țării sunt considerate printre cele mai murdare din lume. La nivel național, doar 7,4% dintre apele uzate sunt colectate și tratate corespunzător.

Jakarta, o aglomerare urbană cu aproximativ 42 de milioane de locuitori, se confruntă deja cu probleme majore legate de accesul la apă. În plus, sapu-sapu afectează și structura malurilor râurilor, deoarece sapă galerii pentru depunerea ouălor, ceea ce poate provoca surpări.

Autoritățile locale au lansat o campanie de eliminare a speciei, la care participă locuitori, angajați ai serviciilor de întreținere, reprezentanți ai Ministerului Pescuitului și militari. În doar două săptămâni, aproximativ 5,3 tone de pește sapu-sapu au fost extrase din râurile din sudul Jakartei, potrivit primarului Muhammad Anwar.

Specialiștii avertizează însă că peștele este contaminat și nu este sigur pentru consum. Analizele au identificat urme de plumb, mercur și bacterii E. coli la niveluri peste limitele de siguranță. Cu toate acestea, unii localnici continuă să îl consume.