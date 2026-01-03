Cafeaua va rămâne întotdeauna un subiect de conversație. De-a lungul timpului, s-au făcut multe schimbări în metodele clasice de a face o cafea, de la procesul de preparare până la tehnici și estetica din spatele acestei întregi experiențe. Una dintre cele mai vizibile schimbări este apariția unui număr mare de băuturi noi pe bază de cafea. Combinația de aur rămâne, potrivit lorespresso.com, cea din cafea și lapte. Iată care este diferența dintre aceste băuturi populare cu lapte: flat white, latte și capuccino.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Care este diferența dintre flat white și latte?

Un flat white are mai puțin lapte și un strat mai subțire de microspumă decât un latte, ceea ce îi oferă un gust de cafea mai intens și o textură mai cremoasă. Latte-ul conține mai mult lapte și este servit în cești mai mari.

Care este diferența dintre latte și cappuccino?

Un latte are mai mult lapte încălzit și mai puțină spumă, ceea ce îl face mai fin și mai cremos. Un cappuccino folosește părți egale de espresso, lapte și spumă, rezultând o băutură mai intensă și mai aerată.

Ce este un latte?

Un latte, numit și caffè latte, este fratele mai mare al cappuccino-ului, unde totul se învârte în jurul spumei fine și mătăsoase. De obicei, latte-ul este preparat cu un shot simplu sau dublu de espresso (1/3 din băutură), iar restul de 2/3 este lapte încălzit, cu un strat mic (aproximativ 1 cm) de lapte spumat. Textura unui latte este foarte importantă și oferă acel mic plus aspectului elegant al acestei băuturi.

Cum îți prepari propriul latte?

Pentru a face un latte acasă, ai nevoie doar de espresso și lapte spumat. Trebuie să suprapui straturile de espresso și lapte spumat. Deoarece latte-ul are doar un strat subțire de spumă, ar trebui să torni laptele lichid, încălzit, peste espresso, ținând o lingură, pentru a preveni amestecarea spumei. La final, adaugă spuma de lapte (aproximativ 1 cm). Pe măsură ce capeți experiență, încearcă să creezi latte art, ca un adevărat barista.

Ce este un cappuccino?

Un cappuccino conține părți egale de espresso, lapte încălzit și spumă de lapte. Ceașca pentru cappuccino este mai mică decât cea pentru latte, de obicei între 150 și 180 ml. Dimensiunea ceștii este foarte importantă, pentru a obține echilibrul corect de aromă între espresso și cantitatea potrivită de lapte.

Spuma unui cappuccino poate fi uscată sau catifelată. Spuma uscată are bule mari, aerate și mult volum, în timp ce spuma catifelată (sau microspuma) are bule abia vizibile.

Cum îți prepari propriul cappuccino?

Prepararea unui cappuccino acasă este mai ușoară decât ai crede și este o modalitate excelentă de a te bucura, oricând, de băutura ta preferată. Totul începe cu un shot bogat de espresso, preparat proaspăt, pentru a surprinde acea aromă intensă. Magia apare atunci când încălzești laptele, pentru a crea o textură cremoasă, cu o spumă groasă și catifelată deasupra. Turnând cu grijă laptele încălzit peste espresso și finalizând cu un strat generos de spumă, creezi echilibrul perfect între cafeaua puternică și cremozitatea laptelui. Cu puțin exercițiu și ustensilele potrivite, poți prepara un cappuccino delicios, comparabil cu cel din cafenea.

Ce este un flat white?

În majoritatea cafenelelor, un flat white este, de fapt, un latte mai mic, cu ceva mai puțin lapte. La fel ca la caffè latte, se folosește un dublu shot de espresso. Flat white-ul este servit în două variante: cu foarte puțină spumă sau fără spumă, ori cu mai multă spumă. Spuma este rareori uscată și este, de obicei, catifelată, cu puține bule; este un amestec de spumă fină și lapte încălzit. Flat white-ul este preferat de băutorii de cafea care apreciază un gust mai intens de espresso. Laptele contribuie la îmbunătățirea gustului, însă espresso-ul rămâne dominant.

Cum îți prepari propriul flat white?

Prepară un espresso și toarnă laptele încălzit în ceașcă. Proporțiile sunt aproximativ: 1/3 espresso și 2/3 lapte. Laptele trebuie să aibă un strat de microspumă, dar nu o spumă rigidă, ca la latte sau cappuccino. Mulți barista susțin că un flat white are un gust mai intens decât un cappuccino, datorită echilibrului perfect dintre lapte și espresso. Alții consideră că un cappuccino este băutura ideală pentru a combina laptele cu espresso-ul. Pentru unii, diferențele țin doar de modul de servire și de cești. Poate ar trebui să le încerci pe amândouă, pentru a-ți alege preferata.

Ce este un latte macchiato?

Nu în ultimul rând: latte macchiato. Cunoscut pentru cele trei straturi distincte de lapte, espresso și spumă de lapte, latte macchiato este îndrăgit în multe țări. Diferența dintre un latte macchiato și un latte constă în ordinea turnării cafelei în ceașcă sau pahar. La un latte macchiato, mai întâi încălzești laptele, apoi adaugi espresso-ul. La latte, adaugi laptele peste cafea.

Cum îți prepari propriul latte macchiato?

Începe prin a încălzi și spuma laptele, până devine fierbinte, ușoară și aerată. Toarnă laptele într-un pahar înalt, păstrând puțină spumă pentru a o adăuga deasupra. Apoi, toarnă ușor un shot proaspăt de espresso peste lapte – acesta se va așeza lent între lapte și spumă, creând aspectul clasic stratificat al unui latte macchiato. Pentru cele mai bune rezultate, folosește lapte integral și un espresso puternic. Opțional: presară puțină cacao sau adaugă sirop aromat, pentru un plus de savoare.