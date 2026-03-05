Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a emis Ordinul nr. 44/2026, prin care modifică Ordinul 106/2024 privind condițiile de acordare a subvențiilor agricole. Noile prevederi introduc, printre altele, posibilitatea verificării datelor personale ale fermierilor care solicită plăți europene, conform publicației Lanțul Alimentar.

Schimbarea apare în articolul 5, alineatul 1, litera a), care stabilește documentele ce trebuie depuse la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) odată cu cererea de plată.

În forma anterioară a ordinului, fermierii trebuiau să prezinte la depunerea cererii următoarele documente:

„a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ pașaport/certificatul de înregistrare la ONRC/actul de înființare/actul constitutiv/statutul/actul normativ de înființare/ regulamentul de organizare și funcționare, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/pașaport”.

Prin Ordinul 44/2026, textul a fost completat cu o prevedere referitoare la verificarea datelor personale. Noua formulare este:

„a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/pașaport/certificatul de înregistrare la ONRC/actul de înființare/actul constitutiv/statutul/actul normativ de înființare/regulamentul de organizare și funcționare, după caz, iar, în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/pașaport.

Datele cu caracter personal ale solicitanților plăților vor fi verificate în bazele de date ale evidenței populației, în vederea protejării fondurilor europene”.

Potrivit calendarului anunțat pentru acest an, fermierii pot depune cererile de plată pentru subvențiile agricole în perioada 16 martie – 5 iunie 2026, termenul-limită fiind 5 iunie inclusiv.