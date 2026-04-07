Un nou trend din mediul online transformă un obicei banal într-un ritual complex. „Stacked water”, o băutură popularizată pe rețelele sociale, propune combinarea apei cu diverse suplimente și ingrediente pentru a crea o variantă personalizată de hidratare. Conceptul a devenit viral pe platforme precum TikTok, unde utilizatorii creează combinații colorate și elaborate. Practic, „stacked water” înseamnă apă în care sunt adăugate mai multe ingrediente, de la arome naturale până la suplimente nutritive, arată Food and Wine.

Rețetele variază de la o persoană la alta, însă cele mai frecvente ingrediente includ electroliți, colagen, creatină, sucuri de fructe, semințe de chia sau pudre proteice. În unele cazuri sunt adăugate și probiotice sau vitamine, în funcție de nevoile fiecăruia.

Ideea din spatele acestui trend este simplă: apa devine mai atractivă și mai „funcțională”. Pentru unii, acest lucru ajută la creșterea consumului zilnic de lichide, mai ales în cazul persoanelor care nu obișnuiesc să bea suficientă apă.

- articolul continuă mai jos -

Beneficii posibile, dar limitate

Specialiștii spun că anumite ingrediente din aceste combinații pot avea beneficii reale. De exemplu, electroliții pot susține hidratarea în cazul efortului fizic intens, iar proteinele sau creatina pot contribui la menținerea masei musculare. Totuși, aceste avantaje depind strict de tipul și cantitatea ingredientelor folosite. În multe situații, suplimentele nu sunt necesare pentru o persoană sănătoasă care are o alimentație echilibrată.

Experții însă subliniază că „stacked water” nu este, în mod automat, mai sănătoasă decât apa obișnuită. În realitate, beneficiile suplimentare sunt adesea minore. Iar principalul avantaj rămâne faptul că băutura poate face hidratarea mai plăcută.

Riscuri și avertismente

Nutriționiștii atrag atenția că excesul de suplimente poate avea efecte negative. Unele combinații pot duce la probleme digestive, iar un aport prea mare de sodiu sau zahăr, provenit din anumite mixuri, poate dezechilibra organismul. De asemenea, consumul exagerat de astfel de băuturi nu trebuie să înlocuiască alimentația normală. Specialiștii recomandă ca nutrienții esențiali să provină, în primul rând, din alimente, nu din suplimente adăugate în apă.

Un alt aspect important este personalizarea. Fiecare organism are nevoi diferite, iar utilizarea suplimentelor fără recomandare poate fi inutilă sau chiar dăunătoare.

În ciuda popularității trendului, experții sunt de acord asupra unui lucru: apa simplă rămâne cea mai importantă sursă de hidratare. „Stacked water” poate fi, cel mult, un complement ocazional, nu un înlocuitor. Trendul poate fi util pentru cei care caută varietate sau motivație pentru a bea mai multă apă, însă nu reprezintă o soluție miraculoasă pentru sănătate. Ca în multe cazuri, echilibrul și moderația rămân cele mai importante.