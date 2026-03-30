Avem pe piață două feluri de kiwi, verde, cel mai întâlnit și galben, considerat mai „exotic”. Deși la prima vedere par doar variații de culoare ale aceluiași fruct, kiwiul verde și ruda sa galbenă, kiwi-ul Gold, sunt diferite. La fel cum există mai multe varietăți de mere sau struguri și la kiwi structura de bază este aceeași, dar nuanțele nutriționale sunt diferite, notează La Vanguardia .

Vitamina C: varianta de kiwi galben e câștigătoare

Principalul motiv pentru care kiwi galben a fost dezvoltat și este tot mai des promovat este conținutul său bogat în vitamina C. Această varietate a fost creată special pentru a maximiza aportul de antioxidanți.

Un singur kiwi galben poate furniza aproape dublul dozei zilnice recomandate de vitamina C, fiind un aliat imbatabil pentru sistemul imunitar, sănătatea pielii și stimulând producția de colagen.

Această concentrare sporită de nutrienți vine, de obicei, cu un preț mai ridicat la raft, kiwiul galben fiind considerat un produs „premium”.

Fibrele și digestia: kiwi verde pe primul loc

Dacă varianta galbenă câștigă la capitolul vitamine, kiwi verde clasic rămâne cel mai bun pentru digestie.

Kiwi verde conține o cantitate ușor mai mare de fibre insolubile față de cel galben. Acestea sunt esențiale pentru tranzitul intestinal și pentru menținerea unei senzații de sațietate prelungite.

Ambele variante conțin actinidină, o enzimă naturală care ajută la descompunerea proteinelor din carne și lactate, dar varietatea verde este adesea preferată de cei care caută un remediu natural pentru digestie lentă.

- articolul continuă mai jos -

Gust și textură diferite

Diferențele nu se opresc la vitamine și minerale; experiența senzorială este și ea diferită:

Kiwi verde: Are un gust acrișor-revigorant și o coajă brună, pufoasă, care trebuie neapărat îndepărtată.

Kiwi galben: Este mult mai dulce, cu note tropicale ce amintesc de mango sau piersică. Coaja sa este mai fină, aproape lipsită de perișori, fiind uneori consumată ca atare de către cei curajoși (după o spălare riguroasă).

Merită să plătești mai mult pentru kiwi galben?

În esență, ambele tipuri de kiwi sunt „super-fructe”. Alegerea depinde de obiectivele tale și de buget: