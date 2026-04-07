07 apr. 2026, Articole / Reportaje
Control masiv în Săptămâna Mare la depozitele de produse importate/ ANSVSA, ANAF și Vama controlează produsele alimentare perisabile provenite din afara țării
foto: ANSVSA
Cuprins
  1. Ce urmăresc autoritățile?
  2. Cum se desfășoară controalele?
  3. ANAF avertizează

Autoritățile române au lansat o ofensivă coordonată împotriva neregulilor din piața produselor alimentare perisabile provenite din import. Într-o acțiune comună de amploare, echipe mixte de la Antifraudă (ANAF), Autoritatea Vamală și ANSVSA verifică simultan mai mulți operatori economici care depozitează și comercializează astfel de mărfuri, scrie Agerpres.

Ce urmăresc autoritățile?

Controlul nu vizează doar actele fiscale, ci și siguranța directă a consumatorului. Verificările au la bază analize de risc care au ridicat suspiciuni grave privind:

  • Siguranța alimentară: Identificarea produselor neconforme care ar putea ajunge pe masa cetățenilor.
  • Frauda la cântar: Diferențe suspecte între cantitățile declarate la intrarea în țară și stocurile reale din depozite.
  • Originea mărfii: Depistarea cazurilor în care proveniența reală a produselor este ascunsă sau declarată fals.
  • Evaziunea fiscală: Subevaluarea mărfurilor pentru a plăti taxe mai mici către stat.

Cum se desfășoară controalele?

Inspectorii nu se limitează doar la verificarea documentelor de transport și a trasabilității. În depozitele vizate, echipele mixte controlează:

  • Stocurile fizice și condițiile de depozitare.
  • Analize de laborator: Se prelevează probe din alimente pentru a vedea dacă acestea respectă normele sanitare-veterinare.
  • Corectitudinea fiscală: Verificarea modului în care au fost declarate obligațiile de plată la bugetul de stat.

ANAF avertizează

ANAF avertizează că aceste controale operative sunt o continuare directă a monitorizării transporturilor de la graniță. Instituția reiterează că nu va tolera practicile sistematice de fraudă și disimularea originii mărfurilor.

Operatorii economici care obțin avantaje fiscale nelegale sau care pun în pericol sănătatea publică prin comercializarea unor produse neconforme riscă sancțiuni severe, de la amenzi usturătoare până la confiscarea mărfurilor și dosare penale pentru prejudicierea bugetului de stat.

