După mesele bogate din perioada sărbătorilor, atenția se mută tot mai des asupra alimentației și a efectelor pe termen scurt și lung asupra sănătății. Un exemplu aparent banal este sosul de merișoare, nelipsit din multe meniuri festive, mai ales alături de carne de curcan sau alte fripturi. Deși merișoarele sunt recunoscute pentru beneficiile lor, forma sub care sunt consumate contează mult. Mai ales atunci când vine vorba despre zahărul din sânge, notează verywellhealth.com.

Zahărul adăugat, principala problemă

Merișoarele conțin zaharuri naturale, fibre și antioxidanți. Însă sosul de merișoare din comerț este, de cele mai multe ori, preparat cu cantități semnificative de zahăr adăugat. Acest lucru schimbă complet profilul nutrițional al produsului.

Un sfert de cană de sos de merișoare gelifiat conține aproximativ 22,5 grame de zahăr. Asta înseamnă aproape 45% din cantitatea zilnică maximă recomandată pentru un adult. Varianta cu bucăți întregi de fruct are un conținut similar, de aproximativ 21,9 grame de zahăr pentru aceeași porție.

Cu toate acestea, estimările privind indicele glicemic al sosului de merișoare îl plasează la un nivel scăzut sau mediu. Mai important este faptul că încărcătura glicemică, care ține cont de cantitatea consumată la o masă, rămâne redusă.

Practic, dacă este consumat cu moderație și ca parte a unei mese echilibrate, sosul de merișoare nu ar trebui să provoace, de unul singur, creșteri bruște și periculoase ale glicemiei.

Ce ar trebui să știe persoanele cu diabet

Pentru persoanele cu diabet, lucrurile devin mai sensibile. Mulți dintre acești pacienți folosesc metoda numărării carbohidraților pentru a-și menține glicemia sub control. Carbohidrații includ zaharurile, amidonul și fibrele.

Un sfert de cană de sos de merișoare, fie el gelifiat sau cu fructe întregi, conține aproximativ 28 de grame de carbohidrați. Asta reprezintă circa 10% din necesarul zilnic recomandat.

Cunoscând acest aport, persoanele cu diabet pot ajusta restul alimentelor din masă. Astfel, pot evita combinațiile care ar duce la dezechilibre glicemice. În cazul celor care depind de insulină, consumul unui aliment bogat în zahăr poate necesita ajustarea dozei. Aceste decizii trebuie luate întotdeauna împreună cu medicul sau diabetologul.

Consumul frecvent de zahăr, un risc pe termen lung

Dincolo de efectele imediate, problema reală a sosului de merișoare ține de consumul repetat de zahăr adăugat. Pe termen lung, acesta poate contribui la apariția rezistenței la insulină. Celulele devin mai puțin receptive la insulină, iar nivelul zahărului din sânge rămâne crescut.

În timp, acest mecanism poate favoriza apariția diabetului de tip 2 și a altor tulburări metabolice. Din acest motiv, specialiștii recomandă limitarea frecvenței cu care sunt consumate astfel de produse sau alegerea variantelor cu conținut redus de zahăr.

Cum influențează merișoarele glicemia

Fructele de merișor, consumate în stare naturală, au un impact diferit asupra glicemiei. O jumătate de cană de merișoare tocate conține aproximativ 7,6 grame de zahăr, toate provenite natural din fruct. Zaharurile naturale din fructe întregi sunt absorbite mai lent decât cele rafinate. Fibrele joacă un rol esențial în acest proces. Astfel, consumul de merișoare neîndulcite determină doar o creștere ușoară a glicemiei.

Pe termen lung, antioxidanții, vitaminele și mineralele din merișoare pot avea un efect protector. Studiile sugerează că aceste substanțe pot contribui la un mai bun control al glicemiei și la reducerea riscului de boli cronice, inclusiv diabet.

Sosul de merișoare nu este un aliment interzis. Însă conținutul ridicat de zahăr adăugat îl transformă într-un produs care trebuie consumat cu atenție. Mai ales după perioadele de excese alimentare.

Cum faci un sos de merișoare cu mai puțin zahăr

Sosul de merișoare este obținut din fructe zdrobite sau tocate, îndulcite și aromatizate. Poate fi gelifiat sau cu bucăți întregi de fruct. Însă variante preparate în casă au o cantitate de zahăr mai mică, ceea ce îl face ușor de tolerat. Proporția ideală de zahăr și merișoare este de 1 la 5, pentru a obține un sos acrișor, cu mai puțin zahăr. Cele mai dulci au o proporție de 1 la 2 (50 g de zahăr la 100 g de merișoare)

Ingrediente

350g merișoare proaspete (sau congelate)

70g zahăr

Apă – dacă doriți un sos mai fluid

1 baton de scorțișoară,

suc și coajă de portocală (sau aromele preferate)

Metoda lui Jamie Oliver presupune să încingem o cratiță pe foc, adăugăm zahărul, merișoarele și le lăsăm pe foc, amestecând ocazional până se crapă coaja, iar sosul curge de pe lingură gros și consistent. În general durează cam 10-15 minute.

Dacă îl vreți mai fluid, adăugați apă. Dacă îl vreți mai dulce, mai adăugați zahăr. Dar e mai sănătos dacă nu mai adăugați nimic.

Este servit, de obicei, alături de carne, în special de curcan, dar poate fi folosit și ca topping pentru legume sau deserturi.