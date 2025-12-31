Când vorbim despre combaterea schimbărilor climatice, discuțiile se concentrează aproape exclusiv pe reducerea emisiilor de carbon, tranziția către energie regenerabilă sau schimbarea obiceiurilor alimentare. Rareori ne gândim însă la ceea ce se află chiar sub picioarele noastre. Și totuși, solul ar putea fi una dintre cele mai puternice soluții naturale pentru stabilizarea climei globale. În timp ce liderii mondiali negociază la summituri precum COP30, cercetătorii atrag atenția asupra unei „infrastructuri tăcute” a planetei, ignorată ani la rând: solul sănătos, notează Euronews.

Solul, cel mai mare rezervor natural de carbon

Puțini știu că solul este cel mai mare absorbant natural de carbon de pe Pământ. Mai mult carbon este stocat în sol decât în toată vegetația planetei la un loc – copaci, păduri, ierburi și culturi agricole.

Conform celor mai recente cercetări, în primul metru de sol se află peste 2.800 de gigatone de carbon, cu aproximativ 45% mai mult decât se estima anterior. Această descoperire schimbă radical modul în care ar trebui să privim politicile climatice.

Important de menționat este însă un aspect esențial: doar solul sănătos poate capta carbonul. Solurile degradate, dimpotrivă, devin surse de emisii, eliberând carbonul acumulat în atmosferă.

De ce este solul ignorat în politicile climatice?

Deși importanța solului este uriașă, aproximativ 70% dintre țări nu includ refacerea solului ca soluție de reducere a emisiilor în planurile lor climatice naționale pentru 2035.

Această neglijență este cu atât mai surprinzătoare cu cât solul:

asigură hrana pentru aproape întreaga populație a globului,

reglează ciclurile apei, prevenind secetele și inundațiile,

susține biodiversitatea,

stochează cantități masive de carbon.

Abia în 2015, la summitul climatic COP21, Franța a adus solul în centrul atenției prin inițiativa „4 la 1.000”, care susține că o creștere anuală de doar 0,4% a carbonului din solurile agricole ar putea compensa aproape toate emisiile anuale de gaze cu efect de seră.

Solul ar putea reduce emisiile globale cu 27%

Un raport realizat de Aroura Soil Security Think Tank, IUCN și campania Save Soil arată că 27% din emisiile necesare pentru menținerea încălzirii globale sub 2°C ar putea fi captate în soluri – dacă acestea sunt gestionate corect.

Aceasta ar însemna aproximativ 3,38 gigatone de CO₂ anual, o cifră impresionantă comparativ cu emisiile globale din combustibili fosili, care au ajuns la 36,8 gigatone în 2022.

Cu alte cuvinte, solul nu este o soluție marginală, ci una centrală.

Solul este o entitate vie, nu „simplu pământ”

„Dacă vrem să ne atingem obiectivele climatice, trebuie să privim solul ca pe o entitate vie”, afirmă Praveena Sridhar, director tehnic al mișcării Save Soil.

Solul este adesea tratat ca un material inert, însă în realitate el este un ecosistem complex, plin de microorganisme, fungi și bacterii care stochează carbon și apă.

Fiecare mână de sol sănătos reprezintă un micro-univers care susține viața pe planetă.

Protejarea solului nu este doar o alegere ecologică, ci o responsabilitate generațională.

Costurile ascunse ale degradării solului

Degradarea solului are consecințe dramatice:

aproximativ 40% din suprafața terestră este deja degradată,

până în 2050, acest procent ar putea ajunge la 90%,

solurile degradate eliberează anual 4,81 miliarde de tone de CO₂, echivalentul emisiilor anuale ale Statelor Unite.

În Europa, eliberarea a doar 1% din carbonul stocat în soluri ar echivala cu emisiile anuale ale unui miliard de automobile.

Cum putem opri degradarea solului?

Degradarea este cauzată, în principal, de:

agricultură intensivă,

defrișări,

pășunat excesiv,

utilizarea excesivă a substanțelor chimice.

Soluțiile sunt la îndemână:

rotația culturilor,

culturile de acoperire, care îmbunătățesc structura solului,

reducerea pesticidelor,

utilizarea compostului,

protejarea pădurilor și a ecosistemelor naturale.

Chiar și la nivel individual, un sol sănătos începe în propria grădină.

Solul nu este doar fundația agriculturii, ci un aliat crucial în lupta împotriva schimbărilor climatice. Ignorarea sa în politicile globale reprezintă o oportunitate ratată.

Dacă dorim un viitor stabil din punct de vedere climatic, trebuie să începem de jos – literalmente – și să tratăm solul ca pe resursa vitală care este.