Un fermier din Marea Britanie, Iain Tolhurst, cunoscut în lumea agriculturii regenerative drept Tolly, a ajuns un exemplu rar într-un sector dominat de inputuri chimice și practici intensive. Ferma sa, dezvoltată după zeci de ani de experimente, arată că poți obține producții maxime, cu un impact minim asupra mediului. Rezultatele au atras atenția unor cercetători din Marea Britanie, care încearcă acum să explice mecanismele prin care solul său funcționează atât de eficient, scrie The Guardian.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Modelul practicat de Tolly se bazează pe o regulă simplă: renunțarea la fertilizanți, pesticide și gunoi de grajd. Solul își reglează singur echilibrul nutritiv. Fermierul a valorificat relațiile dintre plante și microorganisme, un proces esențial pentru mineralizarea și imobilizarea nutrienților, care devin disponibili exact atunci când culturile au nevoie de ei. În perioadele de repaus, solul îi stochează, prevenind pierderile. Acest sistem ridică randamentele, protejează structura solului și limitează riscurile de poluare.

Succesul său nu a putut fi replicat însă peste tot. Unii agricultori au obținut rezultate similare. Alții au eșuat, iar motivele rămân neclare. Diferențele par legate de proprietățile locale ale solului. Aceste proprietăți sunt greu de observat, deoarece solul este un mediu complex. Specialiștii îl compară cu un ecosistem tridimensional, greu de studiat fără intervenții care îi modifică structura. Măsurătorile sunt complicate, probele sunt costisitoare, iar rezultatele sunt dificil de extrapolat.

Această lipsă de cunoaștere limitează dezvoltarea unor practici agricole mai curate. Două treimi din azotul aplicat se pierde în sistem. La fel se întâmplă cu majoritatea fosforului, iar o parte din apă se irosește prin irigații neadaptate. Fermierii folosesc pluguri adânci pentru a combate o compactare adesea imaginară. Fără date clare, agricultorii acționează după intuiție, iar agricultura rămâne prizoniera unor decizii imperfecte.

Seismologia și analiza solului

În 2022, cercetătorul britanic George Monbiot a încercat să înțeleagă mai bine fenomenul. Documentarea pentru volumul Regenesis l-a adus în contact direct cu Tolhurst. Însă lipsa unui instrument de cartare rapidă și accesibilă a solului a devenit evidentă. În același timp, în mediul academic apărea o idee nouă. Profesorul Tarje Nissen-Meyer, seismolog cu experiență, analizase utilizările ecologice ale tehnicii seismice. El a observat că anumite vibrații generate de animale puteau fi identificate cu precizie. Discuțiile dintre cei doi au dus la o întrebare esențială: dacă solul este un „zgomot” în studiile geologice, poate deveni un semnal util pentru agricultură?

Răspunsul a venit rapid. Nissen-Meyer și o echipă interdisciplinară au început să testeze seismologia în analiza solului. Împreună cu specialiști în pedologie, au creat Earth Rover Program, o structură non-profit destinată dezvoltării unei tehnologii accesibile. Miza este mare. Programul vrea să construiască o bază globală de date și instrumente open-source pentru fermieri. Obiectivul final este clar: citiri rapide ale stării solului, direct din câmp, la costuri minime.

Rezultate promițătoare

Primele rezultate arată că tehnica poate măsura volumul unui sol, densitatea, umiditatea și structura internă. În unele cazuri, estimările tradiționale s-au dovedit eronate cu până la 20%. Cu ajutorul undelor seismice, echipele pot „vedea” linia dintre straturile de sol, pot evalua compoziția și pot colecta date utile pentru gestionarea carbonului, astfel încât costurile scad rapid. Un senzor care costa mii de dolari a fost înlocuit cu un echipament de câteva zeci de dolari. Acum, cercetătorii dezvoltă acum un model de senzor de zece dolari. Următorul pas este utilizarea accelerometrelor din telefoanele mobile.

Dacă tehnologia se va extinde, agricultorii din întreaga lume vor putea lua decizii bazate pe date precise. Practicile regenerative vor deveni replicabile. Modelele de tipul celui aplicat de Iain Tolhurst ar putea deveni normă. Agricultura ar reduce pierderile, ar proteja solul și ar crește productivitatea fără costuri suplimentare pentru mediu.

Earth Rover Program are deja finanțare internațională și echipe de cercetare pe mai multe continente. Ambiția proiectului este clară: o infrastructură de monitorizare a solului care poate elimina ghicitul din agricultură. Rezultatul așteptat este o nouă etapă în dezvoltarea agriculturii sustenabile, unde randamentele ridicate pot conviețui cu soluri sănătoase și protejate.