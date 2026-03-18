Smoothie-urile sunt promovate adesea ca o alegere sănătoasă, mai ales pentru că pornesc de la fructe. Totuși, un articol publicat de Heute atrage atenția că aceste băuturi pot deveni rapid o sursă mare de fructoză. Iar consumul ridicat nu este lipsit de riscuri pentru organism. Publicația notează că smoothie-urile pot conține cantități de zahăr comparabile cu cele din băuturile răcoritoare, chiar dacă este vorba despre „zahăr din fructe”. Explicația ține de cantitatea de fructe concentrată într-un singur pahar. Potrivit sursei, atunci când mai multe fructe sunt mixate și băute rapid, organismul primește într-un timp scurt o doză mare de fructoză. În plus, efectul de sațietate este mai mic decât atunci când fructele sunt consumate întregi, iar oamenii ajung astfel să ingereze mai mult decât ar mânca în mod normal dintr-o singură dată.

Societatea Germană de Nefrologie spune că fructoza nu este un zahăr „mai sănătos” atunci când este consumată în cantități mari. Experții avertizează că ea poate afecta rinichii prin mai multe căi metabolice, mai ales când este consumată prin băuturi dulci și concentrată în organism în perioade de căldură sau deshidratare. Asta deoarece fructoza este metabolizată diferit față de glucoză. Ea este procesată în principal în ficat, dar și în rinichi. Iar un consum mare și repetat poate favoriza creșterea în greutate, ficat gras și rezistența la insulină. Acestea sunt, la rândul lor, factori de risc pentru hipertensiune și diabet de tip 2, două afecțiuni legate și de boala cronică de rinichi.

Riscuri ale excesului de fructoză

Un alt semnal de alarmă privește acidul uric. Publicația notează că fructoza este singurul zahăr care, în timpul metabolizării, duce la o producție crescută de acid uric. Nivelurile crescute ale acestuia sunt asociate cu hipertensiune, gută, pietre la rinichi și inflamație renală. În plus, fructoza poate favoriza procese inflamatorii și acumularea de grăsime în organism. Asta afectează inclusiv vasele fine de sânge ale rinichilor.

Specialiștii fac însă o distincție importantă. Problema nu este fructoza din fructele proaspete consumate normal, ci mai ales excesul de fructoză. În special cel din produse industriale și din băuturi. Pe lista produselor în care se ascunde frecvent acest tip de zahăr apar băuturile răcoritoare, energizantele, ceaiurile reci, apele aromatizate, iaurturile cu fructe, batoanele de cereale, sosurile gata preparate, ketchupul și dressingurile.

Potrivit aceleiași surse, un consum mare de băuturi îndulcite poate duce la stres oxidativ. De asemenea, la inflamație, afectarea vaselor de sânge și îngustarea lor. Pe termen lung, acest mecanism poate crește riscul de boală cronică de rinichi, o afecțiune care evoluează adesea tăcut și este descoperită târziu. Specialiștii amintesc că aproximativ 10% din populație este afectată de boală renală cronică, ceea ce ar însemna circa 900.000 de persoane în Austria.

Recomandarea nefrologilor citați este reducerea consecventă a băuturilor îndulcite și alegerea unor opțiuni precum apa, ceaiul neîndulcit sau cafeaua. Mesajul de fond nu este că fructele trebuie evitate, ci că forma în care sunt consumate și cantitatea contează mai mult decât imaginea lor sănătoasă. În cazul smoothie-urilor, diferența dintre gustare nutritivă și „bombă de zahăr” poate fi mai mică decât cred mulți consumatori.