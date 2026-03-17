Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sugerat că Uniunea Europeană ar putea tempera prețul CO2 plătit de marii poluatori industriali. Propunerea vine în contextul noii crize energetice provocate de conflictul din Orientul Mijlociu și de perturbările din jurul Strâmtorii Ormuz. Potrivit Euractiv, ideea este ca prețul carbonului să fie ținut mai bine sub control, iar o parte din subvenții să fie direcționate către industriile afectate de scumpirea energiei.

Discuția vine într-un moment extrem de sensibil pentru piața europeană a emisiilor, sistemul ETS, principalul instrument climatic al Uniunii. Reuters a relatat că Bruxellesul analizează mai multe variante pentru a limita impactul facturilor energetice, inclusiv eliberarea unui număr mai mare de certificate de emisii și ajustarea rezervei de stabilitate a pieței. Von der Leyen a exclus, în schimb, intervenții mai dure precum suspendarea directă a ETS, dar a lăsat deschisă calea unor reforme care să reducă presiunea pe termen scurt asupra industriei.

În esență, miza este una economică și politică. Creșterea prețurilor la gaze și electricitate a reaprins criticile venite din state și sectoare industriale care spun că ETS adaugă o povară suplimentară exact într-un moment de stres major pentru economie. Financial Times notează că Von der Leyen a vorbit și despre alte opțiuni, precum plafonarea sau subvenționarea gazului, reducerea unor taxe pe energie și modernizarea sistemului ETS, pentru a face față șocului actual al pieței.

Mai multe state se opun

În același timp, mai multe guverne se opun ferm oricărei slăbiri a pieței carbonului. Reuters a scris că opt state membre, printre care Spania, Țările de Jos, Danemarca, Finlanda, Luxemburg, Portugalia, Slovenia și Suedia, au avertizat Comisia să nu suspende și să nu dilueze ETS. Aceste țări susțin că o astfel de mișcare ar penaliza tocmai companiile care au investit deja în decarbonizare și ar submina credibilitatea politicii climatice europene.

Spania se numără printre cele mai vocale state în această tabără. Financial Times a relatat că ministrul spaniol al Energiei a descris ideea suspendării ETS drept o „mare greșeală”, susținând că sistemul și-a dovedit deja eficiența și că eventualele ajustări ar trebui făcute fără a pune sub semnul întrebării mecanismul de bază. În aceeași logică, Euractiv scrie că orice relaxare a prețului CO2 riscă să devină un precedent politic într-un moment în care industria europeană cere sprijin, iar țintele climatice rămân foarte ambițioase.

Tema este cu atât mai importantă cu cât Comisia Europeană a lansat recent și noi inițiative de sprijin pentru industrie. Pe 4 martie, Comisia a prezentat Industrial Accelerator Act, un pachet de măsuri menit să stimuleze cererea pentru tehnologii și produse europene cu emisii scăzute. Asta arată că Bruxellesul încearcă să țină în echilibru două obiective care intră tot mai des în tensiune: competitivitatea industrială și menținerea traseului de decarbonizare.

În acest context, sugestia lui Von der Leyen nu înseamnă, cel puțin deocamdată, demolarea ETS, ci mai degrabă o posibilă ajustare a modului în care costul carbonului se propagă în economie. Dar chiar și o astfel de corecție limitată este suficientă pentru a redeschide una dintre cele mai sensibile dispute europene: cât de mult poate fi protejată industria fără a slăbi unul dintre pilonii centrali ai politicii climatice a Uniunii.