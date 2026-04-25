Hasmațuchiul, cunoscut științific ca Anthriscus cerefolium, este o plantă aromatică din familia Apiaceae. În bucătăria occidentală apare sub numele de „chervil” și este apreciat pentru gustul discret, ușor dulceag, cu note apropiate de anason.
În România rămâne o verdeață rar întâlnită în piețe, dar revine treptat în atenția celor interesați de rețete tradiționale sau de aromele fine din bucătăria franceză.
Actorul Vlad Logigan a descris recent, într-o postare din Piața Obor, dificultatea de a găsi această plantă:
„Piața Obor, locul unde miroase a hamsii prăjite și gogoși în același metru. Mi-e somn. […] Am venit pentru hațmațuchi. Nu are nimeni, toți se uită mirați când întreb. De parcă întreb de codul lui da Vinci. Nimeni nu știe, nimeni n-a auzit să existe. Până la urmă unul la o tarabă îmi zice mai secretos așa, că e lângă scări o babă care are. E singura care are. Mergeți la ea. […] Vreau să fac salată de ouă fierte cum făcea bunica. Cu hațmațuchi. Nu se poate fără”.
Frunzele sunt fine, de un verde deschis, asemănătoare cu cele de pătrunjel, dar mai delicate, conform Royal Horticultural Society. Aroma este subtilă și nu domină preparatul, ceea ce îl face potrivit pentru rețete în care echilibrul gusturilor contează.
Hasmațuchiul se adaugă, de regulă, la finalul preparării sau se folosește crud. Se potrivește în:
Este unul dintre ingredientele clasice din amestecul francez „fines herbes”, potrivit BBC Good Food.
Conține vitamina C, vitamina A și compuși antioxidanți. Este folosit în cantități mici, dar contribuie la diversitatea alimentației.
Se ofilește rapid, așa că este bine să fie ținut în frigider, învelit într-un material ușor umed sau cu tulpinile în apă. Se consumă în câteva zile.
