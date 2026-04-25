25 apr. 2026, FoodLife
Foto: Freepik

Hasmațuchiul, cunoscut științific ca Anthriscus cerefolium, este o plantă aromatică din familia Apiaceae. În bucătăria occidentală apare sub numele de „chervil” și este apreciat pentru gustul discret, ușor dulceag, cu note apropiate de anason.

În România rămâne o verdeață rar întâlnită în piețe, dar revine treptat în atenția celor interesați de rețete tradiționale sau de aromele fine din bucătăria franceză.

O verdeață greu de găsit, dar încă prezentă în piețe

Actorul Vlad Logigan a descris recent, într-o postare din Piața Obor, dificultatea de a găsi această plantă:

„Piața Obor, locul unde miroase a hamsii prăjite și gogoși în același metru. Mi-e somn. […] Am venit pentru hațmațuchi. Nu are nimeni, toți se uită mirați când întreb. De parcă întreb de codul lui da Vinci. Nimeni nu știe, nimeni n-a auzit să existe. Până la urmă unul la o tarabă îmi zice mai secretos așa, că e lângă scări o babă care are. E singura care are. Mergeți la ea. […] Vreau să fac salată de ouă fierte cum făcea bunica. Cu hațmațuchi. Nu se poate fără”.

Cum arată și ce gust are

Frunzele sunt fine, de un verde deschis, asemănătoare cu cele de pătrunjel, dar mai delicate, conform Royal Horticultural Society. Aroma este subtilă și nu domină preparatul, ceea ce îl face potrivit pentru rețete în care echilibrul gusturilor contează.

Cum se folosește în bucătărie

Hasmațuchiul se adaugă, de regulă, la finalul preparării sau se folosește crud. Se potrivește în:

  • supe creme ușoare
  • sosuri pe bază de unt sau smântână
  • salate de primăvară
  • preparate cu ouă
  • pește și carne albă

Este unul dintre ingredientele clasice din amestecul francez „fines herbes”, potrivit BBC Good Food.

Valoare nutritivă

Conține vitamina C, vitamina A și compuși antioxidanți. Este folosit în cantități mici, dar contribuie la diversitatea alimentației.

Cum se păstrează

Se ofilește rapid, așa că este bine să fie ținut în frigider, învelit într-un material ușor umed sau cu tulpinile în apă. Se consumă în câteva zile.

Ce se întâmplă în corp când renunți la zahăr / Experimentul personal al unui tinere scoate la iveală efecte surprinzătoare
Plantele ar putea „auzi" ploaia / Un studiu arată că semințele germinează cu până la 40% mai repede când percep sunetul picăturilor / Sunetul ploii ar putea fi un semnal de supraviețuire pentru plante
VIDEO | De ce nu mai funcționează dietele în perimenopauză și ce are nevoie, de fapt, corpul / Tania Fântână (nutriționist): „Nu este o problemă de voință"
Insecte necunoscute până acum ar putea salva culturile de rapiță / Specialiștii germani anunță o descoperire promițătoare pentru fermieri
VIDEO | Chef fără secrete | Rareș Vintileanu, 15 ani în bucătăria de la Trattoria Buongiorno și, de curând, în echipe la Chefi la Cuțite/ „N-am vrut să preiau firma familiei și tata m-a trimis la muncă, așa am ajuns în bucătărie"
