Rețelele sociale nu mai influențează doar modul în care copiii comunică sau se distrează. Ele modelează tot mai mult și obiceiurile alimentare. Un nou material realizat de specialiști în sănătate publică arată că platforme precum TikTok, YouTube sau Instagram pot altera semnificativ apetitul copiilor și preferințele lor alimentare.

Potrivit unei broșuri publicate de experți din domeniul nutriției și sănătății, conținutul alimentar din social media are un impact direct asupra alegerilor zilnice ale celor mici. Nu este vorba doar despre reclame evidente. De multe ori, produsele sunt promovate subtil, prin influenceri, trenduri sau videoclipuri aparent inofensive, scrie Heute. Datele arată că aproximativ un sfert din conținutul de pe aceste platforme este legat de mâncare. Problema este că majoritatea produselor promovate nu sunt potrivite pentru copii. În jur de 70% dintre ele nu respectă criteriile nutriționale recomandate pentru publicul tânăr.

Alimentele limitate de părinți

În prim-plan se află alimentele pe care părinții încearcă să le limiteze. Dulciurile, snacksurile sărate, băuturile îndulcite sau fast-food-ul domină conținutul online. Specialiștii avertizează că aceste produse sunt prezentate ca fiind atractive și normale în viața de zi cu zi, ceea ce le face și mai tentante pentru copii.

Mai grav este faptul că publicitatea este adesea mascată. Doar un procent foarte mic dintre aceste materiale este etichetat clar ca reclamă. În multe cazuri, copiii nu pot face diferența între divertisment și promovare. Astfel, mesajele comerciale devin mult mai eficiente și mai greu de controlat. Iar efectele nu întârzie să apară. Studiile citate de specialiști arată că, după expunerea la astfel de conținut, copiii și adolescenții consumă, în medie, cu aproximativ 30% mai multe calorii. În același timp, crește riscul de supraponderalitate, mai ales în cazul utilizării frecvente a platformelor digitale.

- articolul continuă mai jos -

Efectul rețelelor sociale

Influența nu se oprește doar la cantitatea de mâncare. Rețelele sociale contribuie și la formarea unor preferințe alimentare dezechilibrate. Copiii pot începe să refuze mesele obișnuite și să ceară produse intens promovate online. În timp, aceste obiceiuri pot deveni dificil de corectat.

Specialiștii atrag atenția și asupra modului în care conținutul este construit. Videoclipurile scurte, dinamice și repetitive mențin atenția copiilor și le întăresc preferințele. În plus, asocierea alimentelor nesănătoase cu imagini atractive și stiluri de viață „cool” amplifică efectul.

Fenomenul este cu atât mai îngrijorător cu cât expunerea începe la vârste tot mai mici. În multe cazuri, copiii petrec ore întregi pe rețelele sociale, ceea ce le crește vulnerabilitatea în fața acestor mesaje. Experții recomandă o implicare mai activă a părinților. Monitorizarea conținutului consumat și discuțiile deschise despre alimentație pot reduce impactul negativ. De asemenea, este nevoie de reglementări mai stricte privind publicitatea adresată minorilor.