Cum ajung rețelele sociale precum TikTok sau YouTube să influențeze obiceiurile alimentare ale copiilor / Publicitatea ascunsă și trendurile online ridică semne de alarmă

25 apr. 2026, FoodLife
Rețelele sociale nu mai influențează doar modul în care copiii comunică sau se distrează. Ele modelează tot mai mult și obiceiurile alimentare. Un nou material realizat de specialiști în sănătate publică arată că platforme precum TikTok, YouTube sau Instagram pot altera semnificativ apetitul copiilor și preferințele lor alimentare.

Potrivit unei broșuri publicate de experți din domeniul nutriției și sănătății, conținutul alimentar din social media are un impact direct asupra alegerilor zilnice ale celor mici. Nu este vorba doar despre reclame evidente. De multe ori, produsele sunt promovate subtil, prin influenceri, trenduri sau videoclipuri aparent inofensive, scrie Heute. Datele arată că aproximativ un sfert din conținutul de pe aceste platforme este legat de mâncare. Problema este că majoritatea produselor promovate nu sunt potrivite pentru copii. În jur de 70% dintre ele nu respectă criteriile nutriționale recomandate pentru publicul tânăr.

Alimentele limitate de părinți

În prim-plan se află alimentele pe care părinții încearcă să le limiteze. Dulciurile, snacksurile sărate, băuturile îndulcite sau fast-food-ul domină conținutul online. Specialiștii avertizează că aceste produse sunt prezentate ca fiind atractive și normale în viața de zi cu zi, ceea ce le face și mai tentante pentru copii.

Mai grav este faptul că publicitatea este adesea mascată. Doar un procent foarte mic dintre aceste materiale este etichetat clar ca reclamă. În multe cazuri, copiii nu pot face diferența între divertisment și promovare. Astfel, mesajele comerciale devin mult mai eficiente și mai greu de controlat. Iar efectele nu întârzie să apară. Studiile citate de specialiști arată că, după expunerea la astfel de conținut, copiii și adolescenții consumă, în medie, cu aproximativ 30% mai multe calorii. În același timp, crește riscul de supraponderalitate, mai ales în cazul utilizării frecvente a platformelor digitale.

Efectul rețelelor sociale

Influența nu se oprește doar la cantitatea de mâncare. Rețelele sociale contribuie și la formarea unor preferințe alimentare dezechilibrate. Copiii pot începe să refuze mesele obișnuite și să ceară produse intens promovate online. În timp, aceste obiceiuri pot deveni dificil de corectat.

Specialiștii atrag atenția și asupra modului în care conținutul este construit. Videoclipurile scurte, dinamice și repetitive mențin atenția copiilor și le întăresc preferințele. În plus, asocierea alimentelor nesănătoase cu imagini atractive și stiluri de viață „cool” amplifică efectul.

Fenomenul este cu atât mai îngrijorător cu cât expunerea începe la vârste tot mai mici. În multe cazuri, copiii petrec ore întregi pe rețelele sociale, ceea ce le crește vulnerabilitatea în fața acestor mesaje. Experții recomandă o implicare mai activă a părinților. Monitorizarea conținutului consumat și discuțiile deschise despre alimentație pot reduce impactul negativ. De asemenea, este nevoie de reglementări mai stricte privind publicitatea adresată minorilor.

FoodLife
25 apr.
Ce este hasmațuchi și cum poate fi folosit în bucătărie / Vlad Logigan (actor): „Am venit în Obor pentru hațmațuchi. Nu are nimeni, toți se uită mirați când întreb. De parcă întreb de codul lui da Vinci”
Care este mai bun: untul irlandez sau cel francez / Diferențele care le schimbă gustul și utilizarea în bucătărie, explicate de experți
Trucul simplu al cofetarilor pentru prăjituri mai pufoase / De ce ar trebui să lași aluatul să „se odihnească” înainte de coacere
Făina greșită îți poate ruina pizza / Ce tip aleg bucătarii pentru un blat perfect: secretul unui aluat reușit
Cum să păstrezi mărarul proaspăt săptămâni întregi / Trucul simplu care schimbă complet modul de depozitare
Pește alterat, produse fără trasabilitate și condiții improprii de depozitare / ANPC a sancționat peste 800 de operatori economici cu amenzi de peste 4,17 milioane de lei și sute de avertismente
