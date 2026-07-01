Pe 11 mai, o ploaie cu grindină a afectat peste 400 de hectare de viță-de-vie în județul Vrancea.

„Mergem pe circa 400 de hectare afectate, dintre care 250–300 de hectare sunt calamitate 100%. Cu siguranță, dacă sistemul antigrindină funcționa, nu era situația asta. În anii din urmă, când sistemul era funcțional la Vârteșcoiu, nu a existat niciodată o situație de genul acesta, în care să fie calamitate atâtea sute de hectare. Chiar și atunci când grindina era de dimensiuni mari, aceasta ajungea la sol fragmentată și nu afecta culturile de viță-de-vie și livezile”, a declarat atunci, pentru Agerpres, primarul comunei Vârteșcoiu, Viorel Mîrza.

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