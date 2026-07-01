România se confruntă cu un val de vijelii și grindină care provoacă haos în orașe și distruge sute de hectare de culturi, iar Sistemul Național Antigrindină rămâne nefuncțional. Din cauza unui blocaj legislativ și administrativ, au trecut trei ani de când a fost trasă ultima rachetă. Iar în acest moment, guvernul interimar nu poate lua măsurile necesare din cauza atribuțiilor sale limitate.
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