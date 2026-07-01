Sistemul antigrindină este în continuare nefuncțional / Este al treilea an de când utilizarea sa a fost restricționată prin lege 

01 iul. 2026, Agribusiness
Sistemul antigrindină este în continuare nefuncțional / Este al treilea an de când utilizarea sa a fost restricționată prin lege 
foto: facebook.com/Sistemul National Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor
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România se confruntă cu un val de vijelii și grindină care provoacă haos în orașe și distruge sute de hectare de culturi, iar Sistemul Național Antigrindină rămâne nefuncțional. Din cauza unui blocaj legislativ și administrativ, au trecut trei ani de când a fost trasă ultima rachetă. Iar în acest moment, guvernul interimar nu poate lua măsurile necesare din cauza atribuțiilor sale limitate.

Pe 11 mai, o ploaie cu grindină a afectat peste 400 de hectare de viță-de-vie în județul Vrancea.

„Mergem pe circa 400 de hectare afectate, dintre care 250–300 de hectare sunt calamitate 100%. Cu siguranță, dacă sistemul antigrindină funcționa, nu era situația asta. În anii din urmă, când sistemul era funcțional la Vârteșcoiu, nu a existat niciodată o situație de genul acesta, în care să fie calamitate atâtea sute de hectare. Chiar și atunci când grindina era de dimensiuni mari, aceasta ajungea la sol fragmentată și nu afecta culturile de viță-de-vie și livezile”, a declarat atunci, pentru Agerpres, primarul comunei Vârteșcoiu, Viorel Mîrza.

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