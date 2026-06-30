Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a reușit o rată de absorbție de 98,6% din fondurile europene destinate plăților directe pentru anul de cerere 2025. Suma totală autorizată la plată se ridică la 1,924 miliarde de euro, a anunțat marți seara ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, potrivit Agerpres.

Conform datelor publicate de oficial pe pagina sa de Facebook, de aceste fonduri beneficiază 696.145 de fermieri, ceea ce reprezintă 99,97% din totalul producătorilor declarați eligibili.

Probleme tehnice au lăsat 1,4% din fermieri cu sumele încă neîncasate

Deși procentul de acordare a subvențiilor este ridicat, ministrul interimar a recunoscut că APIA se confruntă în continuare cu dificultăți tehnice majore din cauza lipsei unor sisteme informatice adecvate pentru campania din 2025.

În acest context, aproximativ 1,4% dintre fermieri nu au încasat încă integral sumele solicitate. Tanczos Barna a dat asigurări că instituția continuă verificările pentru a debloca plățile rămase.

Priorități pentru perioada următoare

Pentru a preveni noi blocaje și întârzieri în viitor, ministrul a subliniat importanța organizării din timp a proceselor administrative.

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