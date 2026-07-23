APIA plătește peste șase milioane de lei crescătorilor de animale / Banii sunt acordați pentru ameliorarea raselor

23 iul. 2026, Agribusiness
APIA plătește peste șase milioane de lei crescătorilor de animale / Banii sunt acordați pentru ameliorarea raselor
Sursa foto: agrointel.ro
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Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a început plata ajutorului de stat destinat sectorului creșterii animalelor. Suma totală depășește șase milioane de lei și este aferentă serviciilor prestate în luna mai 2026.

Potrivit unui comunicat transmis joi de instituție, plățile sunt efectuate prin intermediul centrelor județene APIA. Valoarea totală acordată beneficiarilor este de 6.082.058 de lei. Fondurile sunt destinate solicitanților care au accesat schema de ajutor de stat pentru ameliorarea raselor de animale și au depus cereri de plată pentru serviciile efectuate în luna mai. „Suma plătită este de 6.082.058 lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru solicitanţii care au accesat această formă de ajutor de stat”, se arată în comunicatul APIA.

Ajutorul este finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Plățile sunt realizate în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 61/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Ajutor pentru creșterea animalelor

Actul normativ a instituit schema de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor. Sprijinul urmărește susținerea activităților și serviciilor legate de ameliorarea raselor, un domeniu important pentru îmbunătățirea performanțelor efectivelor de animale și pentru menținerea evidențelor zootehnice. Schema nu reprezintă o plată acordată automat tuturor crescătorilor de animale. Banii ajung la solicitanții eligibili care au accesat această formă de sprijin și au depus documentele necesare pentru serviciile realizate în perioada de referință.

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APIA gestionează plățile prin structurile sale teritoriale, după verificarea cererilor și a documentației depuse de beneficiari. Suma anunțată acum acoperă exclusiv cererile aferente serviciilor prestate în luna mai 2026.

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