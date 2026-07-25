Un pepene verde care s-a trecut sau a fermentat nu trebuie să ajungă direct la pubelă. Potrivit experților în grădinărit citați de Gardening Know How, fructul răscopt poate deveni o resursă valoroasă pentru sol sau o sursă de hrană pentru polenizatorii din curte, transmite MEDIAFAX.
Deși pepenele nu funcționează ca un îngrășământ direct, descompunerea lui oferă o materie organică bogată în apă, care îmbunătățește structura solului și ajută la menținerea umidității pe timpul verii.
Pentru a transforma pepenele în compost de calitate, specialiștii recomandă respectarea câtorva pași simpli:
Mărunțirea: Tăiați miezul și coaja în bucăți mici (coaja având nevoie de mai mult timp pentru a se descompune).
Echilibrul de materiale: Amestecați resturile umede de pepene cu materiale uscate (frunze uscate, carton mărunțit sau paie) pentru a preveni fermentarea excesivă și mirosurile neplăcute.
Tehnica șanțului: O altă opțiune este îngroparea bucăților într-un șanț adânc de aproximativ 30 de centimetri. Râmele și microorganismele din sol vor transforma treptat resturile în humus.
Important: Nu plantați imediat legume sau flori peste locul în care ați îngropat pepenele! Procesul de descompunere consumă temporar azotul din sol.
Către sfârșitul verii, când producția de nectar a florilor începe să scadă, zaharurile din pepenele fermentat devin o sursă excelentă de energie pentru fluturi și alte insecte polenizatoare.
Pentru a atrage fluturii fără a crea neplăceri:
Amplasați câteva felii într-o zonă retrasă a grădinii, departe de terasă sau de casă.
Schimbați feliile la fiecare două-trei zile pentru a nu atrage viespi sau furnici în exces.
Nu lăsați fructul întreg la suprafață: Un pepene lăsat nedesfăcut nu va fertiliza solul și va atrage rapid rozătoare sau alți dăunători.
Atenție la semințe: Dacă compostul nu atinge o temperatură suficient de ridicată în interior, sâmburii de pepene pot germina nedorit în sezonul următor.
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