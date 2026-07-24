Flavian Obiero este unul dintre zecile de mii de kenyeni care și-au părăsit țara, în urmă cu mai multe decenii. La fel ca și alți compatrioți, a plecat să-și caute norocul în lumea largă. Și l-a găsit!

Astăzi, el este unul dintre fermierii-model ai Marii Britanii.

Succesul a venit pe câmp, nu într-o clădire de birouri

Flavian Obiero a plecat din țara sa natală, Kenya, acum mai bine de 20 de ani. Ajuns în Marea Britanie s-a hotărât să-și redeseneze viitorul nu într-o clădire de birouri sau într-o fabrică. El a ales câmpul.

Împreună cu partenera sa, Nikki, iar mai târziu și cu fiul lor Noah, au înființat o fermă de porci. Dar, spre deosebire de fermierii din jur, ei au optat pentru un sistem diferit. În exploatația lor, porcii sunt crescuți în stare de semi-libertate.

Pe 61 de acri (aproximativ 24,5 ha), animalele sunt lăsate să se hrănească singure, cu furajele cultivate pe pășuni. Pentru ca rezultatele să fie și mai deosebite, sunt crescuți doar porci din rase tradiționale.

În timp, ferma din Tamworth (Hampshire) a devenit tot mai cunoscută. Ceea ce a atras, în primul rând, a fost calitatea cărnii.

Flavian Obiero a creat și un model de sustenabilitate

Carnea porcilor crescuți liberi are un gust și o consistență foarte diferită de cea a animalelor crescute în sistemul clasic. Și, pentru a crește accesul la produsele sale, kenyanul a creat și o rețea de catering. Astfel, carnea de la Tamworth ajunge pe mesele unei mari părți a amatorilor de produse premium din regiune. Iar veniturile fermei sunt mult mai bine echilibrate.

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Dat fermierul a ajuns și în atenția colegilor săi. Permițând porcilor să pască și să râme pe pășuni, Obiero a redus semnificativ dependența de hrana importată, la prețuri mereu în creștere.

În același timp, el a reușit să îmbunătățească sănătatea solului și să sporească biodiversitatea în zona fermei.

O dovadă că agricultura poate fi o ocupație de viitor

Odată cu răspândirea faimei sale, mulți au fost curioși să afle câteva dintre secretele sale. Iar fermierul nu s-a opus. El a creat o platformă pentru a-și împărtăși cunoștințele cu ceilalți.

La începutul acestui an, a încheiat un parteneriat cu o platformă agro-tehnologică kenyană pentru a instrui crescătorii de porci din Kenya. Acolo oferă lecții practice despre creșterea și hrănirea porcilor, dar și despre gestionarea pășunilor.