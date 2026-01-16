Semințele de chia nu sunt, de obicei, primul aliment asociat cu sănătatea inimii. Totuși, cercetările recente arată că ele pot contribui la scăderea tensiunii arteriale, a colesterolului și a nivelului de trigliceride. Integrarea lor regulată în alimentație este tot mai des recomandată de specialiști în nutriție. Aceste semințe provin dintr-o plantă cultivată inițial în America Centrală. Sunt mici, dar dense din punct de vedere nutrițional. Conțin fibre, acizi grași Omega-3 și antioxidanți, elemente-cheie pentru sănătatea sistemului cardiovascular, arată verywellhealth.com.

Unul dintre cele mai importante beneficii ale semințelor de chia este conținutul ridicat de fibre. Fibrele alimentare sunt cunoscute pentru rolul lor în reducerea colesterolului din sânge. Atunci când semințele de chia sunt amestecate cu apă, ele formează o substanță gelatinoasă numită mucilagiu. „Când semințele de chia sunt amestecate cu apă, ele formează un gel care poate ajuta la eliminarea colesterolului prin tractul digestiv”, explică Stephani Johnson, profesor asociat de nutriție clinică și preventivă la Rutgers University School of Health Professions.

Sursă de Omega-3

Pe lângă fibre, semințele de chia sunt o sursă importantă de acizi grași Omega-3. Acești acizi grași sunt asociați cu creșterea nivelului de colesterol HDL, cunoscut drept colesterol „bun”. În același timp, antioxidanții din chia pot împiedica oxidarea colesterolului LDL, cel considerat „rău”. Colesterolul LDL oxidat joacă un rol central în formarea plăcilor de aterom pe pereții arterelor. Acest proces crește riscul de boală coronariană și alte afecțiuni cardiovasculare. Prin limitarea oxidării LDL, semințele de chia pot avea un efect protector asupra vaselor de sânge.

Un alt mecanism important este reducerea inflamației. Semințele de chia conțin acid alfa-linolenic, forma vegetală a acizilor Omega-3. Studiile arată că acest compus poate reduce inflamația din vasele de sânge și din organism. Inflamația cronică este un factor major în dezvoltarea hipertensiunii și a bolilor cardiovasculare.

Impact asupra tensiunii arteriale

Prin combinația de fibre, Omega-3 și antioxidanți, semințele de chia pot contribui indirect la scăderea tensiunii arteriale. Ele susțin elasticitatea vaselor de sânge și pot îmbunătăți profilul lipidic. Aceste efecte nu sunt imediate, dar pot apărea în timp, ca parte a unui stil de viață sănătos.

Specialiștii subliniază că semințele de chia nu sunt un tratament în sine. Ele nu pot înlocui medicația sau alte recomandări medicale. Beneficiile apar atunci când sunt consumate constant și integrate într-un regim alimentar echilibrat. „Beneficiile semințelor de chia sunt maxime atunci când fac parte dintr-un stil de viață sănătos, care include alimentație echilibrată, activitate fizică regulată și somn suficient”, subliniază Stephani Johnson.

Potrivit Julia Zumpano, dietetician la Cleveland Clinic, doza recomandată este de două până la trei linguri pe zi. „Pot fi hidratate sau mixate pentru o digestie mai ușoară”, explică ea. Semințele de chia au un gust neutru. Din acest motiv, pot fi adăugate cu ușurință în multe preparate zilnice. Sunt folosite frecvent în budinci de chia, în smoothie-uri sau în sosuri pentru salate. Pot fi integrate și în batoane energizante sau gustări făcute în casă.

Consumul regulat de semințe de chia poate aduce beneficii reale pentru sănătatea inimii, pot contribui la controlul tensiunii arteriale și al colesterolului. Totuși, specialiștii atrag atenția că nu există alimente minune. Semințele de chia funcționează cel mai bine alături de alte obiceiuri sănătoase. O dietă variată, mișcarea zilnică și reducerea stresului rămân esențiale. În acest context, un aliment mic poate avea un impact mai mare decât pare la prima vedere.

