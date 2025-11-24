Atunci când încearcă să slăbească, mulți oameni pornesc de la ideea că trebuie să elimine o listă lungă de alimente preferate. Cercetările arată însă că strategiile bazate pe interdicții stricte nu funcționează pe termen lung. O analiză științifică realizată pe 31 de studii de durată arată că, deși oamenii pierd inițial 5-10% din greutatea corporală, cei mai mulți ajung ulterior să se îngrașe la loc chiar mai mult. Explicația este simplă: este greu să rămâi consecvent atunci când nu te poți bucura de alimentele care îți plac, conform publicației Parade.

Specialiștii recomandă o abordare diferită: concentrează-te pe ceea ce poți mânca, nu pe ce trebuie eliminat. Un studiu recent a comparat două grupuri de persoane cu obezitate: unul orientat spre restricția calorică și unul spre alimentația intuitivă, bazată pe ascultarea semnalelor naturale de foame și sațietate. După șase săptămâni, cei care au mâncat intuitiv au slăbit mai mult decât cei care au numărat calorii.

În acest context, un aliment aparent banal, dar extrem de nutritiv, a atras atenția cercetătorilor: nucile. Consumate regulat, acestea pot contribui la scăderea în greutate și sunt, în același timp, benefice pentru inimă.

45 de grame de nuci pe zi reduc semnificativ circumferința taliei

Un studiu publicat în 2025 în revista Nutrients arată că persoanele care au consumat zilnic 45 de grame de nuci (echivalentul a aproximativ o treime de cană) au înregistrat o scădere semnificativă a circumferinței taliei în doar patru săptămâni. Deși participanții au fost puțini – doar 22 – rezultatele sunt notabile.

Dr. Karol Watson, cardiolog și profesor de medicină la David Geffen School of Medicine, explică: „Nucile sunt bogate în fibre insolubile. Acest lucru poate sprijini sănătatea inimii prin limitarea creșterii în greutate, îmbunătățirea microbiomului intestinal și reducerea inflamației”.

Fibrele insolubile nu se dizolvă în apă și trec aproape intacte prin tractul digestiv, ceea ce adaugă volum scaunului și susține tranzitul intestinal. Acestea sunt diferite de fibrele solubile, care formează o substanță gelatinoasă ce încetinește digestia și ajută la scăderea colesterolului și a glicemiei.

Dr. Asimin Cheema, medic internist și cardiolog la Your Doctors Online, subliniază că nucile ajută nu doar la controlul greutății, ci și la reducerea colesterolului LDL: „Nucile conțin fibre solubile, care acționează ca un burete în sistemul digestiv. Pe măsură ce alimentele trec prin intestin, aceste fibre absorb particulele de colesterol, împiedicându-le să ajungă în sânge. În loc să se depună pe artere, colesterolul este eliminat din organism ca deșeu”.

Nucile sunt, de asemenea, bogate în grăsimi polinesaturate și proteine, nutrienți care induc rapid senzația de sațietate. Prin comparație cu gustările ultraprocesate, sărace în nutrienți, o porție de nuci menține senzația de sațietate mai mult timp.

Dr. Marschall S. Runge, autor al cărții „The Great Healthcare Disruption”, recomandă însă consumul cu moderație: „Nucile ar trebui consumate în locul unor alimente mai calorice, nu adăugate peste dieta existentă.”

Cum susțin nucile sănătatea cardiovasculară

Pe lângă rolul lor în menținerea greutății, nucile au multiple beneficii pentru sistemul cardiovascular.

Așa cum explică Dr. Cheema, nucile sunt bogate în ALA (un tip de omega-3 vegetal) cu efect antiinflamator. „Gândește-te la inflamație ca la un foc în interiorul vaselor de sânge, care face colesterolul mai predispus să se depună. ALA ajută la «stingerea» acestui foc, creând un mediu mai calm în artere și îmbunătățind profilul grăsimilor din sânge”.

Atât Dr. Watson, cât și Dr. Cheema evidențiază rolul antioxidanților din nuci. Dr. Watson spune: „Antioxidanții limitează oxidarea colesterolului, ceea ce reduce formarea plăcii pe pereții arterelor”.

La rândul său, Dr. Cheema explică: „Antioxidanții neutralizează radicalii liberi, adăugând un strat suplimentar de protecție pentru a menține arterele sănătoase și curate”.

Deși nucile pot aduce beneficii semnificative, Dr. Cheema atrage atenția că acestea nu sunt o soluție magică. Stilul de viață general, respectiv alimentația echilibrată, mișcarea regulată, somnul adecvat și gestionarea stresului, rămâne esențial.