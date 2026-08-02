Un start-up din India susține că a realizat un aragaz pe hidrogen capabilă să funcționeze timp de aproximativ șase ore folosind doar 100 ml de apă purificată și circa 1 kWh de energie electrică. Sistemul, dezvoltat de compania Greenvize Energy Solutions, produce hidrogen direct în bucătărie, eliminând necesitatea buteliilor și a infrastructurii de transport și depozitare a combustibilului, notează publicația Global Energy Prize.

Tehnologia integrează un electrolizor și o membrană cu schimb de protoni într-o unitate compactă. În momentul în care aragazul este pornit, începe procesul de electroliză, prin care apa este descompusă în hidrogen și oxigen. Hidrogenul este utilizat imediat pentru gătit, iar în urma arderii rezultă doar vapori de apă. Oxigenul este eliberat în încăpere.

Potrivit fondatorului Greenvize, Sanjeev Choudhary, pentru șase ore de funcționare continuă sunt necesare aproximativ 100 ml de apă purificată și în jur de 1 kWh de electricitate. Dispozitivul poate fi alimentat și cu energie produsă de panouri fotovoltaice, ceea ce îi permite să funcționeze și în zone fără acces la rețeaua electrică.

Compania promovează soluția ca alternativă la aragazele pe gaz lichefiat și la cele cu inducție, în special pentru restaurante, hoteluri și alte spații unde se gătește intensiv. Reprezentanții Greenvize susțin că o plită cu inducție consumă, în mod obișnuit, între 1,5 și 2 kWh pe oră, ceea ce înseamnă un consum de 9-12 kWh pentru șase ore de utilizare. Prin comparație, sistemul pe hidrogen ar necesita aproximativ 1 kWh pentru aceeași perioadă de funcționare.

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În configurația standard, hidrogenul nu este stocat, ci este produs și consumat pe măsură ce este necesar, o soluție despre care dezvoltatorii spun că reduce riscurile asociate depozitării gazului sub presiune. Pentru aplicații speciale, instalația poate fi configurată și pentru stocarea hidrogenului în rezervoare tampon sau în cilindri presurizați la 200–300 bari, folosind energia disponibilă în perioadele de consum redus sau surplusul produs de panourile solare.

Prețul versiunii cu un singur arzător este de aproximativ 105.000 de rupii indiene, echivalentul a circa 1.130 de dolari, iar modelul cu două arzătoare costă aproximativ 150.000 de rupii, adică în jur de 1.610 dolari.

Deși datele prezentate de companie sunt promițătoare, performanțele și consumul declarat nu au fost deocamdată validate prin studii independente publicate, astfel că eficiența sistemului rămâne să fie confirmată în utilizarea la scară largă.