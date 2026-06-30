Secretul lui Bobby Flay pentru un chimichurri perfect / Ingredientul care îi oferă un gust mai intens și ușor afumat

Chimichurri este unul dintre cele mai cunoscute sosuri din bucătăria argentiniană, apreciat pentru prospețimea ierburilor aromatice, aciditatea echilibrată și capacitatea de a transforma preparatele simple în adevărate delicii. Chef-ul american Bobby Flay propune însă o variantă personală, care păstrează esența rețetei tradiționale, dar îi adaugă o notă subtilă de fum și un plus de complexitate, potrivit Foodtalkdaily.

Spre deosebire de sosurile grele sau preparate termic, chimichurri se bazează exclusiv pe calitatea ingredientelor și pe echilibrul dintre ulei, aciditate și aromele plantelor proaspete.

Ce aduce nou Bobby Flay în rețeta clasică

Versiunea lui Bobby Flay combină pătrunjelul și oregano proaspăt cu usturoi, oțet de vin roșu și un ingredient mai puțin obișnuit pentru rețeta tradițională: paprika afumată.

Aceasta oferă sosului o aromă discretă de fum, fără a acoperi prospețimea ierburilor, și îl face potrivit atât pentru carne la grătar, cât și pentru legume, sandvișuri sau boluri cu cereale.

Textura rămâne una autentică, ușor grunjoasă, nu o pastă fină, astfel încât fiecare ingredient își păstrează identitatea și contribuie la gustul final.

- articolul continuă mai jos -

De ce funcționează această combinație

Potrivit autorilor rețetei, secretul constă în contrastul dintre ingrediente.

Prospețimea pătrunjelului și a oregano-ului este echilibrată de aciditatea oțetului de vin roșu, în timp ce usturoiul și fulgii de ardei iute oferă intensitate. Paprika afumată adaugă profunzime și o notă ușor dulceagă, specifică preparatelor gătite la foc deschis.

Rezultatul este un sos lejer, aromat și foarte versatil.

Ingrediente

Pentru aproximativ 8-10 porții sunt necesare:

1 cană de pătrunjel proaspăt, tocat;

2 linguri de oregano proaspăt sau o lingură de oregano uscat;

3-4 căței de usturoi, tocați fin;

120 ml ulei de măsline extravirgin;

60 ml oțet de vin roșu;

o linguriță de paprika afumată;

jumătate de linguriță până la o linguriță de fulgi de ardei iute;

sare și piper, după gust.

Cum se prepară

Primul pas este spălarea și uscarea ierburilor aromatice. Se îndepărtează tulpinile groase, iar frunzele se toacă fin.

Usturoiul se mărunțește foarte bine pentru a distribui uniform aroma în tot sosul.

Într-un bol se amestecă uleiul de măsline cu oțetul de vin roșu, apoi se adaugă paprika afumată, fulgii de ardei iute, sarea și piperul.

La final se încorporează pătrunjelul, oregano-ul și usturoiul, amestecând ușor până când toate ingredientele sunt distribuite uniform.

Specialiștii recomandă ca sosul să fie lăsat să stea la temperatura camerei între 15 și 30 de minute înainte de servire, pentru ca aromele să se combine și să devină mai intense.

Ce greșeli ar trebui evitate

Una dintre cele mai frecvente greșeli este folosirea blenderului până când sosul devine o pastă fină. Chimichurri trebuie să păstreze o textură rustică, ușor grunjoasă.

De asemenea, ierburile ofilite sau usturoiul în exces pot dezechilibra gustul final.

Chimichurri nu trebuie gătit termic, deoarece își pierde prospețimea și culoarea intensă.

Cum folosește Bobby Flay sosul chimichurri

Chef-ul american utilizează chimichurri în principal ca sos de finisare, adăugat peste fripturile deja gătite.

Acesta îl servește alături de vită, pui sau pește la grătar, pentru a păstra prospețimea ierburilor și intensitatea aromelor.

În plus, sosul poate fi folosit pentru:

legume coapte;

cartofi la cuptor;

sandvișuri;

boluri cu cereale;

pâine prăjită sau bruschete.

Cum se păstrează

Chimichurri poate fi păstrat într-un recipient etanș, la frigider, timp de până la cinci zile.

Uleiul de măsline se poate solidifica parțial la temperaturi scăzute, motiv pentru care este recomandat ca sosul să fie lăsat 15-20 de minute la temperatura camerei înainte de utilizare.

Pentru perioade mai lungi, poate fi congelat în porții mici și decongelat doar atunci când este necesar.