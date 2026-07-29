Ouăle ecologice au o amprentă de carbon mai mare decât cele produse în ferme cu găini în cuști, arată un studiu. Cercetătorii vorbesc despre un compromis între bunăstarea animalelor și impactul asupra mediului

29 iul. 2026, Climalert
Ouăle ecologice au o amprentă de carbon mai mare decât cele produse în ferme cu găini în cuști, arată un studiu. Cercetătorii vorbesc despre un compromis între bunăstarea animalelor și impactul asupra mediului
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Ouăle ecologice provenite de la găini crescute în aer liber au un impact mai mare asupra climei decât ouăle produse în ferme cu găini crescute în cuști, potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Universitatea Oxford și publicat în revista Royal Society Open Science, conform The Guardian.

Potrivit cercetării, dacă întreaga producție de ouă din Marea Britanie ar fi realizată exclusiv în sistem ecologic, emisiile de gaze cu efect de seră ar ajunge la aproximativ 2,316 milioane de tone echivalent CO₂ anual. Prin comparație, un sistem bazat exclusiv pe creșterea găinilor în cuști ar genera 1,184 milioane de tone CO₂ echivalent, aproape la jumătate.

De ce sunt ouăle ecologice mai poluante

Autorii explică faptul că găinile crescute în sisteme ecologice și free-range sunt mai puțin productive, astfel că este nevoie de un număr mai mare de păsări pentru a produce aceeași cantitate de ouă. Această eficiență mai redusă înseamnă un consum mai mare de furaje, mai mult teren utilizat și, implicit, emisii mai ridicate de gaze cu efect de seră.

Studiul arată că sistemele ecologice au înregistrat și cele mai ridicate valori în ceea ce privește utilizarea terenurilor, potențialul de eutrofizare a apelor și acidificarea mediului. De asemenea, mortalitatea găinilor a fost mai mare în fermele ecologice comparativ cu celelalte sisteme analizate.

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Cercetătorii: există un compromis între bunăstarea animalelor și protecția mediului

Dr. Harriet Bartlett, cercetător la Smith School of Enterprise and the Environment din cadrul Universității Oxford și unul dintre autorii studiului, spune că rezultatele evidențiază un compromis important.

„Sistemele considerate, în general, mai bune pentru bunăstarea animalelor, cum sunt cele ecologice și free-range, necesită mai multe păsări pentru aceeași producție de ouă, deoarece sunt mai puțin eficiente și pot avea un impact mai mare asupra mediului”, a explicat cercetătoarea.

Ea subliniază însă că studiul nu oferă imaginea completă asupra sustenabilității diferitelor sisteme de producție.

Studiul are și limite

Autorii recunosc că analiza s-a bazat pe date colectate în perioada 2009-2010, ceea ce înseamnă că nu reflectă evoluțiile tehnologice din ultimii ani din sectorul avicol.

De asemenea, cercetarea nu a inclus alți indicatori importanți de mediu, precum utilizarea pesticidelor, impactul asupra biodiversității sau sănătatea solului.

Reprezentanții agriculturii ecologice contestă concluziile

Lee Holdstock, director pentru reglementare și comerț în cadrul Soil Association Certification, care nu a participat la studiu, consideră că rezultatele surprind doar o parte a problemei.

Potrivit acestuia, fermele intensive pot avea emisii mai mici pe fiecare ou produs datorită eficienței sporite a hranei, însă sustenabilitatea unui sistem alimentar trebuie evaluată și prin prisma protejării biodiversității, calității solului și apei, utilizării inputurilor sintetice și bunăstării animalelor.

Cum arată situația actuală

Cercetătorii estimează că actualul sistem de producție din Marea Britanie, în care coexistă ferme cu găini în cuști, la sol, free-range și ecologice, generează anual aproximativ 1,439 milioane de tone echivalent CO₂.

Autorii concluzionează că alegerea celui mai sustenabil model de producție a ouălor presupune un echilibru între obiectivele climatice și standardele privind bunăstarea animalelor, fără ca un singur sistem să exceleze la toate capitolele.

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