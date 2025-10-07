Se poate consuma ovăz crud? Un acid din compoziția ovăzului ar putea bloca absorbția unui nutrienți importanți/ Cum rezolvăm această problemă

Ovăzul este unul dintre alimentele pe care nutriționiștii și experții îl recomandă frecvent într-o dietă sănătoasă și echilibrată. Lista beneficiilor acestei cereale este lungă: este sățioasă, ajută la menținerea nivelului de energie pentru mai mult timp datorită conținutului de fibre (atât solubile, cât și insolubile), este o sursă importantă de proteine și este bogată în vitamine esențiale pentru buna funcționare a sistemului nervos, scrie ABC.

Deși la prima vedere poate părea dificil de integrat în alimentație, ovăzul este foarte versatil și se poate consuma în multe feluri, mai ales la micul dejun sau gustare: sub formă de porridge, în smoothie-uri, cu lapte sau alături de fructe.

Dar se poate mânca ovăzul crud?

Întrebarea rămâne: trebuie gătit înainte sau nu? În timp ce unii spun că nu ar trebui consumat crud, alții susțin că nu există nicio problemă.

Nutriționista doctor în farmacie care se autointitulează pe rețelele sociale Boticaria García a clarificat acest aspect. Într-un videoclip pe Instagram, ea a explicat: „Sigur ai auzit că nu se poate consuma crud pentru că are un antinutrient, acidul fitic. Ei bine, acesta nu este „răufăcătorul” absolut. De fapt, are chiar proprietăți antioxidante.”

Totuși, acidul fitic „poate acționa sechestrând nutrienți”, ceea ce înseamnă că dacă fierul, calciul sau zincul se află în preajma lui, absorbția lor intestinală nu se face corect.

Cum reducem acidul fitic?

Pentru a evita acest lucru, specialista recomandă două metode:

să lăsăm ovăzul la înmuiat peste noapte, 10-12 ore , sau

să îl încălzim.

Ovăzul nu este chiar „crud”

De fapt, după cum subliniază García, fulgii de ovăz din comerț nu mai sunt complet cruzi: „Spre deosebire de năut, care nu poate fi consumat crud, fulgii de ovăz au trecut printr-un proces de tratament termic la aburi și apoi au fost laminați. În acest proces s-a pierdut deja o parte din acidul fitic, deci nu există niciun inconvenient să-i consumăm așa cum sunt.”

„Dacă vrei să lași ovăzul la înmuiat peste noapte sau să-l gătești pentru un porridge – perfect. Dacă vrei să-l mănânci crud, adăugat în iaurt sau kefir – la fel de bine.”

În încheiere, nutriționista amintește că acidul fitic nu se găsește doar în ovăz, ci și în alte cereale și leguminoase. „De aceea este util să le lăsăm la înmuiat înainte de consum.”