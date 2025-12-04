Un nou studiu realizat de PAN Europe arată că nivelurile de acid trifluoroacetic (TFA), cunoscut drept chimicala „eternă”, se regăsesc în cantități alarmante în produsele cerealiere consumate zilnic în Europa. TFA este o substanță recent identificată ca având efecte negative asupra reproducerii și dezvoltării, iar concentrațiile medii în alimente sunt de 107 ori mai mari decât cele din apa de la robinet.

Studiul, primul de acest fel la nivel european, a analizat 66 de produse cerealiere convenționale din 16 țări, inclusiv cereale pentru micul dejun, dulciuri populare, pâine integrală și rafinată, croissante, paste și făină. Rezultatele arată că TFA a fost detectat în 81,8% dintre probe, iar nivelurile maxime au ajuns până la 360 µg/kg în cerealele de mic dejun achiziționate în Irlanda. Alte valori ridicate au fost în pâine integrală din Belgia (340 µg/kg), făină de grâu din Germania (310 µg/kg) și baghete franțuzești (210 µg/kg).

„Toți oamenii sunt expuși la TFA prin multiple căi, inclusiv alimente și apă potabilă. Descoperirile noastre subliniază necesitatea urgentă a interzicerii pesticidelor PFAS pentru a opri contaminarea lanțului alimentar,” a declarat Salomé Roynel, Policy Officer la PAN Europe.

TFA se formează ca produs de degradare al pesticidelor PFAS și al gazelor F, fiind extrem de persistent și toxic pentru reproducere și dezvoltare. Studiile arată că această substanță poate afecta și funcțiile tiroidiene, hepatice și imunitare, precum și calitatea spermei. Datorită solubilității sale în apă, TFA se acumulează în sol și în plante, ceea ce explică prezența ridicată în produse pe bază de grâu, cum ar fi pâinea, pastele și biscuiții pentru copii.

„Nivelurile de TFA depășesc limita maximă admisă pentru substanțele reprotoxice sau perturbatoare hormonale în 81,8% din probe. Nu putem permite expunerea copiilor și femeilor însărcinate la chimicale dovedit nocive pentru sănătatea reproductivă”, a adăugat Angeliki Lysimachou, Head of Science and Policy la PAN Europe.

Organizația solicită Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) stabilirea unei valori de siguranță stricte pentru TFA, interzicerea pesticidelor PFAS în toate statele membre și monitorizarea TFA în alimente.