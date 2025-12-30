FoodLife Video

VIDEO | Primarul Timișoarei se mândrește cu primul gulaș gătit la ceaun / Dominic Fritz: „Patru ore am stat la foc să le fac alor mei o mâncare bănățeano-românească”

Primarul Timișoarei are motive să sărbătorească FOTO Facebook/Dominic Fritz Primarul Timișoarei are motive să sărbătorească FOTO Facebook/Dominic Fritz

Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele USR, și-a sărbătorit ziua de naștere (născut în 28 decembrie 1983), preparând un gulaș la ceaun.

„E ziua mea, de zece zile sunt cetățean român, așa că am ce să celebrez. Și am făcut primul meu ceaun din viață, un adevărat gulaș bănățean. Abia aștept să văd ce gust are, aici sunt -5 grade și e nemaipomenit acest sentiment. Aștept să dau la toată familia mea: 28 de persoane”, a spus Dominic Fritz.

Despre cum a ieșit mâncarea, ca „spoiler alert”, Fritz a adăugat: „Cu mici provocări, mi-a ieșit! Le-a plăcut”.

Primarul Timișoarei la ceaun FOTO Facebook/Dominic Fritz
Primarul Timișoarei la ceaun FOTO Facebook/Dominic Fritz
