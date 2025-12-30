Dominic Fritz, primarul Timișoarei și președintele USR, și-a sărbătorit ziua de naștere (născut în 28 decembrie 1983), preparând un gulaș la ceaun.

„E ziua mea, de zece zile sunt cetățean român, așa că am ce să celebrez. Și am făcut primul meu ceaun din viață, un adevărat gulaș bănățean. Abia aștept să văd ce gust are, aici sunt -5 grade și e nemaipomenit acest sentiment. Aștept să dau la toată familia mea: 28 de persoane”, a spus Dominic Fritz.

Despre cum a ieșit mâncarea, ca „spoiler alert”, Fritz a adăugat: „Cu mici provocări, mi-a ieșit! Le-a plăcut”.