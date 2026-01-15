Lui Cătălin Ivanof, chef-ciocolatier, îi plac poeziile lui Eminescu. Și, având mereu în gând teii cu care poetul național pe care îl sărbătorim astăzi avea o legătură specială și care revin des în versurile sale, mergând pe stradă când erau înfloriți teii i-a venit în minte că ar putea să-l omagieze pe poet creând niște praline în care să se regăsească și parfumul lor plăcut. În lumea largă e ceva obișnuit să omagiezi o personalitate culturală creând o rețetă, la noi începe, timid, să se înfiripeze acest obicei util pentru a readuce istoria în actualitate.

El nu este la primul omagiu adus lui Mihai Eminescu, a creat acum câțiva ani în urmă un meniu inspirându-se din cărți legat de ce ar fi putut mânca el și cei cu care se însoțea foarte des la Bolta Rece la Iași, în speță bunul său amic Ion Creangă.

Între timp, Cătălin a început să facă experimente cu ciocolată și a început chiar să îi placă. A creat la Vălenii de munte brandul de ciocolată Synful și în paralel cu activitatea de zi cu zi a continuat să elaboreze mental ideea unei praline cu aromă de tei cu care să marcheze pe 15 decembrie ziua de naștere a poetului.

Pralina ușor sărată cu miere de tei, porumb crocant și brânză fermentată dulce

Într-o discuție cu G4Food, el ne-a povestit cum a ajuns la pralinele pe care a ținut să le lanseze astăzi. Punctul de pornire în procesul creativ a fost aroma teilor, dar cu gândul la mâncarea moldovenească în epoca lui Eminescu, când alivencile erau un preparat la ordinea zilei, ideea de a introduce și alivencile în ecuație a pris și ea viață. Și așa a ieșit pralina de mai jos, cu o combinație de gusturi și texturi pe cât de suprinzătoare pe atât de interesantă.

Mierea de tei din umplutură este responsabilă, evident, de componenta dulce de gust, dar reprezintă și elementul poetic al creației, legătura cu Eminescu. După care vine rândul ingredientelor inspirate de alivenci, desigur, reinterpretate: porumb autohton măcinat după ce a devenit crocant prin prăjirea în untură în laboratorul propriu pentru a recrea un anume gust moldovenesc arhaic, brânză fermentată dulce de la o fermă locală de lângă Văleni și sare locală de la Muntele Verde – Slănic Prahova.

Amestecul este învelit în ciocolată neagră Ghana, pe care Cătălin Ivanof îl numește „un amar fin, poetic, «grav», pentru că Eminescu în poeziile sale era grav, dramatic, pătimaș”. E foarte pasionat de ciocolată Cătălin când discută, dar e pasionat într-o măsură comparabilă și de Eminescu. „La obținerea cetățeniei române, pe lângă imn ar trebui să fie inclusă și o poezie de Eminescu”, crede el. Cu speranța, totodată, că el va fi redescoperit și ulterior omagiat de-a lungul întregului an, nu doar de 15 ianuarie.

Ne-a recitat și câteva din versurile care l-au inspirat. Unele sunt din „Floare de tei”, altele din mai cunoscutul poem „Dorința”.

Floarea de tei

„Floare de tei,

Cât de curând te treci

Ochiilor mei lucind

Te-i arăta pe veci.”

Dorința

„Pe genunchii mei ședea-vei,

Vom fi singuri-singurei,

Iar în păr, înfiorate,

Or să-ți cadă flori de tei.”