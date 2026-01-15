Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Mercosur nu poate intra în vigoare fără aprobarea Parlamentului European, iar eurodeputații urmează să voteze săptămâna viitoare o posibilă acțiune juridică împotriva acestuia. Deși acordul a fost aprobat vinerea trecută de o majoritate a statelor membre UE, drumul său este departe de a fi încheiat, informează Euronews.

Mai multe țări, conduse de Franța, rămân ferm împotriva acordului care ar crea o zonă de liber schimb între UE și Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Aceste state susțin că acordul ar expune fermierii europeni unei concurențe neloiale, din cauza standardelor de producție mai permisive din America Latină, și anunță că nu au epuizat toate mijloacele pentru a-l opri.

„Semnarea acordului nu marchează sfârșitul poveștii”, a scris săptămâna trecută pe X președintele Franței, Emmanuel Macron, în contextul în care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, Antonio Costa, se pregătesc să semneze acordul sâmbătă, în America Latină.

Parisul este hotărât să ducă lupta în Parlamentul European, unde eurodeputații ar putea respinge definitiv acordul, întrucât tratatele UE prevăd că Parlamentul trebuie să își dea consimțământul pentru ratificarea acordurilor comerciale.

Mai mult, unii critici ai acordului UE-Mercosur iau în calcul sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru ca acesta să fie declarat ilegal.

Drumul către Curtea de Justiție

Două surse parlamentare au declarat pentru Euronews că eurodeputații vor vota miercurI, 21 ianuarie, o rezoluție prin care solicită instanței supreme a UE să evalueze legalitatea acordului. Informația a fost confirmată și de surse citate de Euractiv.

Proiectul de rezoluție a fost inițiat de eurodeputații „verzilor”, Majdouline Sbai (Franța) și Saskia Bricmont (Belgia), alături de Manon Aubry (Franța), din grupul The Left. Dacă documentul va fi adoptat, Parlamentul ar putea contesta legalitatea unui „mecanism de reechilibrare” din acord, care ar permite țărilor Mercosur să adopte măsuri compensatorii dacă viitoare legi ale UE le-ar reduce exporturile către Europa.

O astfel de evaluare judiciară ar suspenda întregul proces de ratificare. Pentru opozanții acordului, obținerea unei majorități pentru o acțiune juridică ar putea fi mai ușoară decât blocarea directă a acordului.

„Este util să cerem Curții, dincolo de dinamica politică și de pozițiile față de Mercosur, să se asigure că toate prevederile respectă tratatele UE și nu subminează independența sau suveranitatea legislativă a Uniunii”, a declarat Valérie Hayer, eurodeputată franceză și lider al grupului liberal Renew.

Dacă instanța va decide că anumite părți ale acordului sunt ilegale, negocierile cu statele Mercosur ar trebui reluate, în ciuda faptului că negocierile au durat deja 25 de ani.

Chiar și așa, Comisia Europeană ar putea decide aplicarea provizorie a acordului după semnarea acestuia

Țările care susțin acordul, printre care Germania și Spania, fac presiuni pentru o implementare rapidă, inclusiv provizorie, înainte de votul final din Parlament, în încercarea de a contracara cât mai repede influența Statelor Unite și a Chinei în America Latină.

Totuși, Sabine Weyand, cel mai înalt oficial al Comisiei Europene responsabil de comerț, le-a transmis eurodeputaților, în e-mailuri consultate de Euronews, că aplicarea provizorie nu va începe înainte ca Parlamentul să aprobe acordul.

„Având în vedere contextul politic, cât de sensibil este acest dosar și instabilitatea acestui Parlament, președinta Comisiei și-ar asuma un risc politic major dacă ar decide aplicarea provizorie”, a adăugat Valérie Hayer.

Decizia finală aparține Parlamentului

Indiferent dacă va exista sau nu o aplicare provizorie, Parlamentul European trebuie, în cele din urmă, să își dea consimțământul formal asupra acordului. Dacă rezoluția privind sesizarea Curții de Justiție va fi respinsă săptămâna viitoare, votul final ar putea avea loc între februarie și mai, potrivit unei surse parlamentare.

Eurodeputații rămân profund divizați, în special pe criterii naționale. Franța, Austria, Polonia, Ungaria și Irlanda s-au opus acordului la votul statelor membre de vinerea trecută, în timp ce Belgia s-a abținut. Un diplomat a declarat pentru Euronews că între 15 și 20 de eurodeputați ar putea înclina balanța într-o direcție sau alta.

În luna octombrie, 269 de eurodeputați au respins un paragraf care saluta finalizarea acordului Mercosur într-o rezoluție privind strategia UE-America Latină, în timp ce 259 au votat în favoarea acestuia.