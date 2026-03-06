Scumpirea carburanților îi lovește pe fermieri în plină campanie agricolă / În zootehnie, prețul mai mare al carburanților duce la creșterea costurilor pentru furaje

06 mart. 2026, Agribusiness
Scumpirea carburanților, provocată de creșterea mondială a prețurilor ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, îi lovește din plin pe fermierii români. Ei tocmai au declanșat campania agricolă de primăvară.

Zilele acestea majoritatea fermierilor din România au început campania agricolă de primăvară. Din 10 martie în zonele de câmpie încetează perioada de interdicție a aplicării de fertilizanți. Așadar, încep lucrările de aplicare a îngrășămintelor. Odată cu ele încep și lucrările de pregătire a terenului pentru culturile de primăvară. Urmate, spre sfârșitul lunii, de semănat. Întâi la floarea soarelui, apoi la porumb. Ca să nu mai pomenim și de alte culturi. În total, în această lună, cel puțin trei milioane de hectare de teren arabil vor fi brăzdate de utilajele agricole. La ele se mai adaugă cel puțin un milion de hectare de livezi, vii și pășuni. Toate acestea înseamnă un vârf de consum de combustibil, în special motorină.

Or, exact acum prețul motorinei a început o creștere spectaculoasă. În ciuda declarațiilor liniștitoare ale autorităților, realitatea arată altfel. Prețul motorinei crește de la o zi la alta. Iar cotațiile de la bursele internaționale au explodat, pur și simplu. Deci, viitorul nu se arată deloc în culori trandafirii.

Pe deasupra, prețul cerealelor se află la un minim aproape istoric.
În acest context, fermierii români își fac griji asupra costurilor lucrărilor. Mulți dintre ei, care și așa aveau banii drămuiți, se gândesc, deja, de unde să taie.

Soluții pentru a ușura povara fermierilor

Alexandru Baciu, unul dintre marii fermieri români, sugerează Guvernului o nouă abordare referitoare la plata accizei pentru motorină, către fermieri. La ora actuală, aceasta este decontată agriculturilor, prin intermediul APIA, după încheierea lucrărilor. În locul acestei proceduri, Baciu propune revenirea la o formulă mai veche, care a funcționat cu succes. Fermierii să poată achiziționa carburanții la prețul standard, fără a mai plăti acciza. Astfel s-ar rezolva mai multe probleme, inclusiv aceea a întârzierilor de returnare a accizei către fermieri. Acest lucru se petrece an de an, devenind un fapt curent. Rezultatul ar fi o scădere a sumelor pe care agricultorii trebuie să le scoată din buzunar în timpul campaniei.

Și zootehnia e afectată de scumpirea carburanților

Și în zootehnie scumpirea carburanților stârnește panică. Asta pentru că implică o creștere a prețului furajelor.

Într-un interviu difuzat de „Antena3 CNN”, Ionuț Lupu, directorul executiv al Asociației HolsteinRo, a arătat că pentru o tonă de porumb-siloz, de exemplu, se consumă între patru și șapte litri de motorină.

Pe de altă parte, culturile înființate în această perioadă, ar trebui să asigure necesarul de furaje până la jumătatea anului 2027, a mai evidențiat el.

„O creștere cu peste 15% a prețului motorinei, pe fondul scăderii prețului de vânzare a laptelui la poarta fermei cu aproape 25% în doar câteva săptămâni, o asimilăm cu o catastrofă”, a concluzionat directorul HolsteinRo.

Agribusiness
19 mart.
Fermierii care dau foc vegetației pe miriști, pajiști sau terenuri agricole vor fi sancționați / APIA, Garda Națională de Mediu și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vor face verificări
Agribusiness
18 mart.
Genetica semințelor a devenit arma secretă a fermierilor în fața secetei și a climei tot mai imprevizibile 
Agribusiness
18 mart.
Mercosur: Paraguay ratifică acordul comercial cu Uniunea Europeană
Agribusiness
18 mart.
Argentina își crește exporturile de semințe de floarea-soarelui către Uniunea Europeană / Bulgaria și România se numără printre principalii cumpărători
Agribusiness
17 mart.
Daniel Buda a solicitat Comisarului european Olivér Várhelyi o derogare pentru fermierii din sectorul ovin, ca să poată exporta pe piața unică/ „Nu putem lăsa fermierii români singuri într-o astfel de criză”
