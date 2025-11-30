Un important semnal de alarmă vine dinspre fermieri din județul Dolj, care se plâng de scumpirea carburanților – o imagine a momentului surprinsă de un reportaj Digi24.

Creșterea prețurilor la carburanți afectează din plin agricultura, aflată deja într-un echilibru extrem de fragil dat de fenomenele meteo extreme și de majorările constante de prețuri din ultimele luni. În Oltenia, numeroși fermieri spun că situația a devenit atât de dificilă, încât se gândesc serios să abandoneze lucrul pământului.

Pentru un fermier cu 1.500 de hectare, consumul mediu într-o singură campanie agricolă ajunge la aproximativ 20 de tone de motorină, un cost care a devenit greu de suportat. „Ne îngenunchează”, mărturisesc agricultorii, vizibil dezamăgiți.

Motorina reprezintă o cheltuială majoră, iar consumul este uriaș, de la pregătirea solului până la tratamente și recoltare. „Cumpărăm din ce în ce mai scump, iar cheltuielile pe hectar au explodat”, explică fermierul Dumitru Chiot, citat de canalul tv.

Multe culturi de toamnă nici nu au răsărit, din cauza secetei

Problemele nu se opresc însă la prețul carburanților. Campania de toamnă a fost compromisă în multe zone: „Nu am avut apă pentru pornirea în vegetație, culturile nici nu au apucat să răsară. A venit frigul, iar în primăvară va trebui să semănăm din nou”, spune un alt agricultor. În ultimii trei ani, în județul Dolj au fost calamitate peste 200.000 de hectare de teren agricol.

Iar costurile cresc pe toate planurile: „Toate inputurile s-au scumpit. S-a majorat și TVA-ul, iar motorina s-a scumpit din nou. Devine insuportabil. Nu știu câți dintre noi vom mai reuși să supraviețuim încă un an”, avertizează Costel Iancu, președintele Asociației Producătorilor Agricoli Dolj.

Mai mult, contribuie la agravarea situației și creșterea prețurilor la îngrășăminte. „Se anunță majorări mari și la fertilizanți. Asta înseamnă că nu vom mai putea aplica dozele recomandate, ci le vom reduce”, explică Claudia Dunăreanu, directorul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Șimnic.