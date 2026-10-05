o familie de români, Andreea și Adrian Bolba, a ales să se stabilească, în Castellbisbal (Spania), în apropierea Barcelonei, înființând o școală Montessori, o școală pentru copii obișnuiți și copii cu dizabilități. „Natura” pe numele ei, este chiar la marginea unei păduri. Școala are absolut de toate, pe lângă sălile de clasă dotate cu material didactic specific Montessori. Pentru cine nu știe aceasta este o anumită metodologie de predare și educație.

În prezentarea școlii, cei doi explică: „Motivația de a crea acest proiect au fost cele două fiice ale noastre și dragostea profundă pe care o simțim pentru educație. Ele sunt primele semințe ale proiectului Natura, sunt motivul pentru care am decis să ne îmbarcăm în această aventură plină de lecții și învățăminte. Ne inspiră ideile lui Claudio Naranjo, care consideră că „A educa înseamnă a scoate tot ce avem mai bun la lumină, încurajând dezvoltarea a ceea ce suntem”.” O școală unde se vorbește în engleză, spaniolă și catalană, iar proprietarii sunt români.

Cantină, grădină și copii care asigură prin rotație serviciile pentru colegi

Inclusiv, cantină, grădină de legume, iar copiii învață să planteze, să recolteze și să prețuiască munca și legumele. La cantină prin rotație merg la cumpărături, gătesc, pun masa, strâng și spală vasele. De la cei mai mici la cei mai mari.

În pădurea din vecinătate (o mare parte chiar arealul școlii), aceiași copiii merg săptămânal la instruire privind supraviețuirea. Învață să gătească în pădure, să facă focul, tot ce e necesar pentru a supraviețui în sălbăticie.

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Și dacă e Natura, avem și găini și iepure, dar și o stație de compost.

Stația de compost și valorificarea ouălor

„În zona asta, ne arată Adrian, copiii cu vârsta între 12 și 16 ani au un proiect în desfășurare. De acum două săptămâni au început să curețe locul, o să construiască gardul și o să facă și o zonă de compost unde toate resturile de alimente care rămân le reutilizăm, le folosim atât pentru îngrășământ pentru ce o să cultive, cât și pentru găini. Avem găini și un iepuraș. Practic este parte din tot ceea ce învață pe parcursul unui an școlar.

Un fel de microeconomie. Ei folosesc ouăle, le vând în fiecare săptămână, vinerea, familiilor din școală. Banii strânși, ori merg în excursii, ori fac investiții pentru a cumpăra alte materiale necesare și așa învață cât de cât și valoarea muncii pe care ei o desfășoară și valoarea banilor. Practic este o lecție de viață, viața unui adult, dar adaptată nivelului lor de înțelegere și încercăm să-i apropiem de viața reală, de viața de zi cu zi”.