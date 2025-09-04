Un mare lanț de supermarketuri din România a introdus un sistem inedit care îi ajută pe clienți să aleagă avocado perfect pentru consum. Este vorba despre un scanner special, amplasat în zona de fructe și legume, care poate determina în câteva secunde gradul de coacere al fructului.

Tehnologia funcționează prin scanarea fructului, fără a afecta produsul, și afișează pe un ecran dacă avocado este tare, copt sau prea copt. Astfel, cumpărătorii pot decide mai ușor dacă fructul este potrivit pentru consum imediat sau dacă trebuie lăsat câteva zile să se coacă.

Aparatul este disponibil în unele magazine din rețeaua Kaufland.