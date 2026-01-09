Prețul internațional al boabelor de cacao a intrat în 2026 la un nivel semnificativ mai scăzut față de anul trecut. La data de 2 ianuarie, această materie primă a înregistrat o cotație medie de 4.956,28 euro pe tonă, echivalentul a 5.817,22 dolari pe tonă, titrează La Vanguardia.

Suma este puternic contrastată cu nivelul consemnat în urmă cu un an, în aceeași zi din 2025, când tona de cacao depășea 10.000 de euro și ajungea la 10.306,32 euro pe tonă, respectiv 10.580,35 dolari pe tonă. Practic, prețul s-a redus aproape la jumătate în decurs de un an.

Datele provin din raportarea zilnică realizată de Organizația Internațională a Boabelor de Cacao (ICCO), care calculează media cotațiilor pe baza prețurilor înregistrate pe piețele de contracte futures din Londra și New York.