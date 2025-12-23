Deși prețurile materiilor prime-cheie pentru industria dulciurilor – cacao și zahăr – sunt semnificativ mai mici față de maximele din 2024, consumatorii nu ar trebui să se aștepte la reduceri vizibile la raft în perioada Crăciunului. O analiză realizată de XTB, companie de investiții pe bursele internaționale, arată că dulciurile de sărbători vor avea, cel mai probabil, prețuri similare cu cele de anul trecut, în pofida contextului aparent favorabil de pe piețele de materii prime.

Potrivit analiștilor XTB, contractele futures pentru cacao au scăzut în ultimele luni până la cel mai redus nivel din aproape doi ani, pe fondul creșterii producției și al condițiilor meteo mai bune în Africa de Vest. Prețul cacao a ajuns astfel cu peste 50% sub maximele atinse în decembrie 2024. Și zahărul a urmat o traiectorie descendentă, pe fondul așteptărilor privind un excedent global de producție.

În ciuda acestor evoluții, cererea pentru produsele din ciocolată dă semne de slăbiciune. Mari producători internaționali, precum Hershey, Mondelez și Barry Callebaut, au semnalat o scădere a consumului, cauzată de prețurile ridicate la vânzarea cu amănuntul. „Un scenariu realist este o ajustare treptată a lanțurilor de aprovizionare la noile condiții de piață, urmată de o recuperare lentă a cererii”, notează analiștii XTB.

În ceea ce privește zahărul, tendința descendentă a prețurilor este susținută de estimările privind o ofertă globală excedentară. Organizația Internațională a Zahărului (ISO) și-a revizuit prognozele pentru sezonul 2025/26, de la deficit la un surplus estimat la 1,625 milioane de tone. Creșterea producției este vizibilă în principalele țări producătoare: Brazilia ar putea atinge un nivel record de 45 de milioane de tone, India estimează o producție de 31 de milioane de tone, iar Thailanda anticipează o creștere de 5% a recoltei.

Cu toate acestea, ieftinirea materiilor prime nu se traduce automat în prețuri mai mici pentru consumatori. Analiștii XTB subliniază că „marile companii au achiziționat cacao la prețuri mult mai ridicate în trecut și nu sunt dispuse să reducă prețul ciocolatei pentru consumatorul final”. La acest factor se adaugă efectul cumulativ al inflației și al costurilor operaționale.

Înainte de Crăciun, comportamentul de consum joacă, de asemenea, un rol important. Cererea crescută specifică sărbătorilor permite comercianților să mențină prețurile ridicate, o dinamică observată deja în perioada Black Friday. „Oamenii tind să cumpere mai mult de sărbători, iar vânzătorii profită de această perioadă cu cerere ridicată pentru a-și maximiza profiturile”, arată analiza XTB.

Concluzia analiștilor este că, deși contextul piețelor de materii prime s-a îmbunătățit față de anul trecut, acest lucru nu va fi resimțit semnificativ de consumatori în perioada Crăciunului, dulciurile rămânând, în continuare, la prețuri ridicate.